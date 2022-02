Două inspectoare de la Protecția Consumatorilor Timiș, condamnate la închisoare pentru luare de mită

Curtea de Apel Timisoara a pus punct final, in sedinta de astazi, dosarului de coruptie in care doua inspectoare de la Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Vest Timis au fost trimise in judecata pentru luare de mita.

Marinela Ilias, fosta sefa a OPC Timis, si Maria Parvulescu au fost anchetate de procurorul DNA Lucian Dolcu, in urma unui flagrant organizat de organele judiciare in fata magazinului Bega

Ancheta organelor judiciare a pornit de la un denunt penal formulat de patroana unui salon de infrumusetare din Centrul Comercial Bega, care a reclamat faptul ca inspectoarele OPC i-ar fi solicitat anumite servicii gratuite, respectiv coafura, manichiura si pedichiura, pe o perioada de un an, pentru a nu fi amendata. Reclamatia a fost trimisa la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis de Mihaela Ignat, fosta sefa a OPC Timis, intre timp plecata din institutie, iar procurorul Lucian Papici si-a declinat competenta de solutionare a cazului in favoarea DNA.

In prima instanta, Tribunalul Timis le-a condamnat pe cele doua functionare publice la cate 3 ani de inchisoare cu suspendare si efectuarea a cate 80 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii. Aceasta sentinta a fost atacata cu apel de ambele inculpate.

„Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpata Pirvulescu Maria impotriva sentintei penale nr. 227/19.04.2021 pronuntata de Tribunalul Timis in dosarul nr. 4666/30/2019. Admite apelul declarat de inculpata Ilias Marinela impotriva aceleiasi sentinte penale.

Desfiinteaza sentinta penala nr. 227/19.04.2021 pronuntata de Tribunalul Timis in ceea ce o priveste pe inculpata Ilias Marinela si rejudecand: Retine aplicarea dispozitiilor art. 75 alin. 2 lit. b C.p. in favoarea inculpatei Ilias Marinela si reduce de la 3 ani la 2 (doi) ani inchisoare pedeapsa aplicata acesteia pentru savarsirea infractiunii de luarea de mita. Mentine in rest dispozitiile sentintei penale apelate, in masura in care nu contravin prezentei decizii”, se mentioneaza in Hotararea 97/2022, pronuntata, in sedinta de azi, de Curtea de Apel Timisoara. Hotararea este definitiva.

Sursa: impactpress.ro

