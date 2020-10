Două transferuri răsunătoare! Poli Timișoara a ajuns la un acord cu Alexandru Andrei Filip și Robert Foldi

Clubul Poli Timișoara a ajuns la un acord cu Alexandru Andrei Filip și Robert Foldi în ultimele zile ale perioadei de transferuri. Alex Andrei Filip (18.07.1995) evoluează ca portar și s-a format la Poli Timișoara. Ulterior a fost sub contract cu Mama Mia Becicherecu Mic, Ghiroda și Giarmata Vii și CSM Lugoj. Deși nu are o talie deosebită, reflexele sale sunt exemplare și are multă personalitate și curaj, două elemente cheie pentru apărătorii buturilor. Transferul său vine să suplinească absența lui Markos Gakos, care este indisponibil datorită unor probleme personale până la finalul acestui an.

„Mă bucur foarte mult că am revenit la clubul unde mi-am început cariera de fotbalist. Îmi doresc să ducem echipa acolo unde îi este locul, adică pe primele poziții. Sunt o persoană căreia nu-i place sa piardă, așa că îmi doresc sa câștigam fiecare meci. Am întâlnit un grup unit aici, cu majoritatea am fost colegi la diferite echipe și am convingerea că putem lăsa o impresie pozitivă”, a declarat noul nostru portar.

Robert Foldi (08.07.1990) este atacant de meserie. După efectuarea junioratului la Srbianka Giuchici și Electrica Timișoara, acesta a evoluat o perioadă lungă la Timișul Șag, mutându-se o scurtă perioadă de timp în Austria, unde a jucat la ATSV Sakog Trimmelkan (L5). Revenit în Timișoara, a terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport și a devenit antrenor de copii și juniori în cadrul clubului Galaxy Timișoara. În același timp a evoluat și la Galaxy Electrometal în Liga a V-a, unde a înscris 26 de goluri în 12 partide sezonul trecut. În primăvară a revenit la Șag (L4), însă n-a apucat să joace decât un singur meci înainte de întreruperea campionatului. În 2018 a reprezentat România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă desfășurat în Mexic.

„Mă simt onorat să reprezint o echipă de fotbal cu așa un renume, chiar dacă trece acum prin vremuri mai grele. Cred că situația mă obligă să dau tot ce-i mai bun din mine, pe de-o parte fiindcă ne dorim cu toții să obținem rezultatele pe care le merită Poli și suporterii echipei, pe de alta fiindcă vreau să arăt că pot evolua la acest nivel”.

Comentarii

comentarii