Dr. Christian Albrich von Albrichsfeld, Doctor Honoris Causa al Universității Politehnica Timișoara

Senatul Universității Politehnica Timişoara s-a reunit joi, 26 ianuarie 2023, în ședință festivă în vederea decernării celei mai înlte distincții pe care o poate acorda o instituție de învățământ superior, titlul academic de Doctor Honoris Causa, domnului Christian Albrich von Albrichsfeld, Country Head of Continental Romania, pentru remarcabilele sale realizări în activitățile de cercetare, performanțe în mediul de afaceri, diplomație, educație și cooperare cu UPT.

Ședința festivă a fost deschisă de președintele Senatului Universității Politehnica Timișoara, prof.univ.dr.ing. Radu Vasiu, care a evocat personalitatea dr. Christian Albrich von Albrichsfeld, dar și bunele relații stabilite cu UPT încă de la începutul sosirii sale la Timișoara, în calitate de director general al Continental România.

Așa cum a precizat și rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, prezent la eveniment, „Universitatea Politehnica Timișoara a acordat titlul de Doctor Honoris Causa uneia dintre cele mai cunoscute personalități din orașul nostru, dr. Christian von Albrichsfeld, care, de peste 10 ani, are o contribuție remarcabilă la dezvoltarea regională. Colaborarea noastră cu dumnealui e multiplă, pornește de la zona didactică și cea de cercetare, ajungând până pe zona culturală, pe cea de antreprenoriat, dar nu numai noi suntem beneficiari, ci și celelalte universități din regiune.”

Născut la 27 ianuarie 1966 la Brașov, Christian Albrich von Albrichsfeld a obținut titlul de Dipl.-Eng în domeniul Inginerie Electrică și Automatizări la Technische Hochschule Darmstadt, în 1992.

În perioada aprilie 1992-iunie 1997 s-a dedicat studiilor doctorale la Universitatea Tehnică Darmstadt, obținând titlul de doctor în urma susținerii tezei de doctorat cu titlul „A Contribution to a Self-Adjusting Active Compliance Controller for Multiple Robots handling an Object”, în 1997. În aceeași perioadă a profesat ca și asistent de cercetare în cadrul Facultății de Teoria Sistemelor și Robotică.

Cariera în industrie a început în 1997 ca „development engineer” la Continental Group, Frankfurt, Germania, unde a ocupat diverse funcții până când, în februarie 2009, devine General Manager și R&D Head al Continental Automotive Romania, iar din august 2013 deține, de asemenea, poziția de Country Head of Continental Romania, simultan cu funcția sa operațională.

Dr. von Albrichsfeld este autor a mai mult de 70 de publicații, discursuri și participări la dezbateri, multe dintre acestea fiind legate direct de România și în special de realitățile și mediul economic timișorean, este autorul a 23 de brevete publicate în întreaga lume, iar întreaga sa activitate a fost recunoscută internațional prin acordarea a numeroase premii și distincții, între care și cea de Profesor Onorific al Universității Politehnica Timișoara, în 2012.

În calitate de bun prieten al Universității Politehnica din Timișoara, dr. Christian Albrich von Albrichsfeld a fost de-a lungul anilor în permanent contact cu mediul academic, promovând constant colaborarea dintre Continental Timișoara și UPT. Ca membru fundator al Comitetului Director al UPT, și-a adus o contribuție substanțială în adoptarea unor decizii majore și în definirea liniilor generale pe care universitatea le-a urmat de-a lungul anilor. Au fost înființate mai multe laboratoare complet echipate și sponsorizate de Continental, iar pe de altă parte evenimente științifice precum conferințe internaționale și workshop-uri organizate de universitate au beneficiat de sponsorizarea Continental. Compania Continental a fost, de asemenea, implicată în definirea și actualizarea curriculelor disciplinelor și a programelor de studii prin persoanele desemnate în board-urile de domeniu și cele ale specializărilor. În procesul de învățământ, Continental a participat nu numai prin specialiștii care au susținut cursuri și aplicații practice cu studenții, dar și prin aceea că a adus know-how industrial în actul educațional. De asemenea, mulți studenți au beneficiat de burse Continental și numeroase lucrări de licență, disertație și teze de doctorat au fost axate pe subiecte propuse și sprijinite de companie.

Pentru întreaga activitate ştiinţifică, managerială și de colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara, pentru rezultatele remarcabile prin care s-a concretizat această activitate, concluzia fără echivoc la care au ajuns unanim toţi membrii comisiei de specialitate care au analizat activitatea domnului dr. von Albrichsfeld a fost că acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii Politehnica Timişoara este pe deplin justificată, Senatul UPT exprimându-se în unanimitate pentru conferirea acestui titlu.

Așa cum se obișnuiește la astfel de evenimente, proaspătul laureat a susținut o dizertație, tema aleasă fiind „Smart Mobility: Mobility Ecosystem, Vehicle Architecture, R&D + Competences”.

La finalul ceremoniei, vizibil emoționat, dr. Christian Albrich von Albrichsfeld a declarat: „Este o zi foarte specială pentru mine. De când am venit în România, am fost primit aici, la UPT, cu brațele deschise, am demarat împreună numeroase colaborări, am fost de la început și în Comitetul Director al Universității Politehnica Timișoara, totdeauna am lucrat foarte bine împreună și m-am bucurat foarte mult că această cooperare a fost, iată, recompensată cu titlul de Doctor Honoris Causa. În acest moment îmi vin în minte numeroasele momente, rezultate și amintiri frumoase pe care le am despre UPT și mă bucur să lucrăm și mai bine de acum înainte”.

Evenimentul s-a încheiat cu un intermezzo muzical susținut de soliștii Diana și Marius Zaharia, acompaniați la pian de Angela Balaci, de la Opera Română Timișoara.

