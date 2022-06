Dr. Faustus: live drama music show, în Nocturnalii, Studioul Franciscan (Timișoara, str. E. Ungureanu 1), va avea loc, în 30.06.2022, la ora 20:00.

Theater-concert după Doctor Faustus, de Thomas Mann. Muzică, regie, interpretare: Levente Kocsárdi. Interpretare muzicală: Alexandra Mahu (flaut, voce), Georgi Rădulescu (vioară), Victor Geru (vioară), Csaba Zsolt Maksay (violoncel).

Compania independentă Arte-Factum continuă Nocturnaliile în Studioul Franciscan cu Doctor Faustus- live drama music show. Levente Kocsárdi a compus muzica, a regizat și interpretează acest acest theater-concert inspirat de capodopera omonimă a lui Thomas Mann, într-o nouă versiune scenică. alături de patru tineri muzicieni excepționali. Rostul artei și condiția artistului, spaima ratării și efectele devastatoare ale izolării sunt doar câteva dintre temele de cercetare ale celui mai recent Laborator de introspecție teatrală/muzicală Arte-Factum.

Evenimentul se va desfășura joi, 30 iunie 2022, de la ora 20. Stagiunea independentă Nocturnalii este un proiect cofinanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte .

Criza de inspirație a creatorului, vocația tragică a ratării, fragilitatea geniului, compromisul fatal și eul supus experienței interioare a timpului, relația dintre neant și etern, disjuncția geniului de schizofrenie, dar și efectele intense ale izolării asupra naturii hipersensibile a creatorului sunt temele care alcătuiesc arhitectura acestui inedit concert de muzică contemporană de teatru inspirat de povestea vieții compozitorului Adrian Leverkühn, rememorată de prietenul său intim Serenus Zeitblom.

Actor, regizor și compozitor de muzică de teatru, Levente Kocsárdi a conceput spectacolul ca pe un proiect evolutiv. În noua versiune a spectacolului, ”orchestra faustiană” are în componență patru tineri muzicieni străluciți, masteranzi ai universității timișorene, un licean, o absolventă a masteratului de vioară în Marea Britanie, un membru al orchestrei filarmonice timișorene: Alexandra Mahu (flaut, voce), Georgi Rădulescu (vioară), Victor Geru (vioară), Csaba Zsolt Maksay (violoncel). Universul vizual al spectacolului este creația scenografului Mihai Donici.

”În această ediție a proiectului am invitat patru tineri muzicieni extrem de talentați, captivați de tema (și de teama) faustiană și deveniți, ei înșiși și instrumentele lor, personaje ale dramei. Pentru că drama doctorului Faustus, teama de ratare și disperarea artistului în criză, sunt teme care m-au preocupat în tot acest timp trăit în teatru, aș putea spune că sunt 25 de ani de când pregătesc acest spectacol, iar astăzi, când am vârsta personajului său, am hotărât să-i expun vulnerabilitățile, acutizate de anii pandemici, impredictibili și încă amenințători ”, explică artistul.

Proiect de autor, ”Doctor Faustus – live drama music show” se bazează exclusiv pe muzica originală compusă de Levente Kocsárdi pentru acest theater-concert ce abordează pactul mefistofelic dintr-o perspectivă nouă, un Faust contemporan, cu dilemele, disonanțele și acutele lumii contemporane, destructurată de situații de criză globală, confuză în fața schimbărilor rapide a evenimentelor, o realitate augmentată de scenarii apocaliptice, într-un timp în care iluzia că deținem controlul, că noi compunem partitura, că dirijăm măcar propria noastră realitate, e compromisă.

Dramaturgia este realizată de Simona Donici. Videoartist: Cornel Putan.

”Doctor Faustus – live drama music show” este un spectacol produs de Asociația Culturală Arte-Factum. Stagiunea independentă Nocturnalii este cofinanțată de de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte și realizată în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely.

