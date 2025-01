Dr. Gabriela Olariu, șefa clinicii de Neonotologie din cadrul Maternității Odobescu: ”Visul nostru s-a surpat o dată cu tavanul de la baie..! Acum, nu mai existăm…!”

În data de 16 ianuarie, între orele 14:00-16:00, sindicatele din sistemul de sănătate vor organiza un protest pentru alocarea unei clădiri pentru Maternitatea Odobescu din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara, după ce căderea unui tavan a făcut ca să fie oprită activitatea, iar clădirea declarată improprie pentru funcționare.

Sindicatele Materna-Cartel Alfa, Sanitas, Promedica și Solidaritatea Sanitara au depus la Primăria Municipiului Timișoara o notificare privind organizarea protestului care va avea loc la Primăria Municipiului Timișoara, cu punct de plecare Maternitatea Odobescu. La protest vor participa angajați ai Maternității Odobescu.

Prezentăm în continuare mărturisirea emoționantă a dr. Gabriela Olariu, șefa clinicii de Neonotologie din cadrul Maternității Odobescu:

”Cea mai neagră zi de când am decis să mă fac medic ! Acum 34 de ani profesorul Țurcanu m-a trimis la Maternitatea Odobescu ca și neonatolog pentru ca erau probleme mari ! Într-o clădire aproape la fel de veche ca și acum cu 7 posturi de oxigen, am început neonatologia! În decursul anilor eu și colectivul pe care cu mândrie l-am format, am reușit să facem minuni și am ajuns ceea mai mare terapie intensivă din vestul țării”.

Aici, anual sunt aduși pe lume peste 3.000 de nou născuți pe an, iar 100-130 sunt prematuri! Obiectivul clar este salvarea celor mai complicate cazuri din oraș și din vestul țării.

Dr. Olariu este de părere că după căderea tavanului s-a spulberat visul medicilor de a mai putea să ajute mamele și prematurii!

”Am reușit în acest timp să formez ceea mai mare parte a medicilor neonatologi din oraș și să am alături cele mai pregătite asistente medicale neonatologe! Brusc visul nostru s-a surpat o dată cu tavanul de la baie ! Azi maternitatea Odobescu a externat ultimul ei nou născut !!! A fost îngrozitor! Rândurile mele sunt pentru mamele care au ales să nască la noi și să le cer iertare dacă nu am putut întotdeauna să le salvăm copii, să le cerem iertară celor pe care poate nu am putut să îi ajutăm”.

Dr. Olariu spune că totul s-a datorat întregii echipe de specialiști:

”Admirația și iubirea mea necondiționată este către colegii mei neonatologi care sunt cei mai grozavi din oraș la fel ca și asistentele și infirmierele cu care am avut onoare să lucrez ! Nimic din ceea ce a realizat noi nu se putea fără să fim o echipă, fără empatie și profesionalism! Ghinionul nostru a fost mereu același ! Nu am avut aproape niciodată parte de cealaltă parte a echipei alături de noi să ne sprijine ! Jucau în altă echipă pentru propriul lor interes! Oamenii totuși ne iubesc și sunt sigură ca aceia care rănim oameni o să ne ajute în continuare dacă nu pe noi atunci viitorii nou născuți ai orașului ! Mulțumesc fetelor pentru tot ceea ce ați făcut împreună cu noi! A te naște prematur poate fi o povară sau o șansă. Maternitatea Odobescu îngrijește peste 300 de prematuri dintre care 100 au sub 32 de săptămâni. Acum, nu mai existăm…!”.

