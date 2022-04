Dr. Raed Arafat a anunţat operaţionalizarea celei de-a doua maşini de terapie intensivă din Timişoara

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dr. Raed Arafat, a anunţat vineri, la Timişoara, operaţionalizarea celei de-a doua maşini de terapie intensivă din municipiu.

“Acum SMURD va asigura în municipiul Timişoara două maşini de terapie intensivă cu medic, din care una va fi pe 12 ore, iar una continuă pe 24 de ore, şi patru maşini de prim-ajutor pe lângă ceea ce are Serviciul de Ambulanţă. Ambulanţa de terapie intensivă este standard, fiind deservită de patru persoane doi de la pompieri, paramedici, un medic şi un asistent care provin de la UPU. Şi elicopterul SMURD are doi piloţi de la Ministerul de Interne, un medic şi un asistent de la UPU. Maşina de prim ajutor are de regulă trei pompieri care au făcute cursurile de acordare de prim ajutor, defibrilare etc”, a afirmat Raed Arafat.

Raed Arafat a participat alături de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, general-locotenent Dan-Paul Iamandi, la inaugurarea noului sediu al Detaşamentului 1 de Pompieri Timişoara. Noul sediu a fost ridicat cu 5.000.000 de lei, lucrările au început în 2017, dar finalizarea a fost tergiversată din cauza pandemiei. Clădirea este prevăzută cu spaţii pentru adăpostirea maşinilor de intervenţie şi activităţi operative. Sediul vechi a fost construit în urmă cu 50 de ani.

Arafat a menţionat că sunt în derulare multe alte investiţii pe plan naţional, care includ implicit judeţul Timiş, una din probleme rămânând asigurarea reţelei de hidranţi, pentru ca pompierii să aibă instantaneu apă când ajung la locul unei intervenţii de stingere.

“Avem pe fonduri europene deja semnat contractul pe 476 maşini de pompieri din care 200 sunt de 10.000 de litri şi restul de 4.000 de litri, vor începe să sosească în cursul acestui an şi vor fi distribuite în toată ţara. Problema pentru asigurarea sursei de apă la locul intervenţiei este veche şi continuăm să o discutăm, pe partea de hidranţi. Sunt oraşe care stau mai bine, iar altele trebuie să îmbunătăţească situaţia. În zona rurală nu putem vorbi despre acest lucru şi de aceea am luat din cele 476 de maşini cele 200 de maşini de 10.000 de litri, pentru a le înlocui pe cele vechi, din anii 80. Consiliul Judeţean Timiş a achiziţionat o cisternă de 30.000 de litri şi care a fost folosită inclusiv la incendiul de ieri de la Săcălaz. Dar soluţia optimă este reţeaua de hidranţi cu apă sub presiune care să fie acolo şi să fie folosită instant de pompierii care ajung la faţa locului. Aceasta este o chestiune care trebuie rezolvată cu sprijinul autorităţilor locale”, a detaliat Raed Arafat.

