Dr. Singh Ravindra și dr. Gunajeet Buragohain: născuți în India, îndrăgostiți de Timișoara

Dragostea mistică a lui Mircea Eliade pentru India și pentru Maitreyi a făcut înconjurul întregii lumi, povestită pe șapte continente. Povestea de viață a doi medici născuți în India care au ales să se căsătorească, să locuiască și să profeseze în România, la Timișoara, este încă puțin cunoscută.

Dorința de performanță în medicină, combinată cu căldura sufletească și dragostea pentru oameni, specifică civilizației și culturii indiene, i-au făcut pe cei doi să fie iubiți de colegi și apreciați de pacienții din România.

Dr. Singh Ravindra

Gastroenterologie & Endoscopie digestivă

A ajuns în România la 21 de ani. Provine dintr-o familie bine poziționată social și financiar, care deține două fabrici în India. S-a îndrăgostit de o ardeleancă și a decis că Timișoara va fi noua lui casă. În prezent este medic primar gastroenterolog la Clinicile Medici’s Timișoara.

Dr. Singh Ravindra a urmat cursurile Universității de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara, iar programul de rezidențiat în gastroenterologie la urmat la Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara, sub îndrumarea conf. univ. dr Adrian Goldiș și a prof. univ. dr Ioan Sporea. Pentru o scurtă perioadă de timp a cochetat cu ideea de a profesa in occident, în Irlanda, însă dragostea pentru România și Timișoara a fost mai puternică.

În prezent, dr. Singh Ravindra are o experiență de peste 11 ani în endoscopie digestivă (gastroscopie și colonoscopie), ecografie abdominală. Majoritatea pacienților săi sunt persoane adulte, cu vârsta peste 18 ani, cu diverse afecțiuni digestive: ulcer gastroduodenal, gastrită, cancer de colon, cancer de stomac, cancer de pancreas, boala inflamatorie (boală Crohn, rectocolită), afecțiuni hepatice, colon iritabil etc. Crezul său este că succesul vine atunci când depui pasiune și performanță în profesia ta.

Cea mai mare provocare pentru dr. Singh Ravindra este diferența culturală enormă între România și India, între cultura și civilizația occidentală și cea orientală. ”Este o falie între aceste două lumi, spune el. Nici acum nu pot să spun că m-am obișnuit cu mâncarea românească și cu clima de aici. Îmi amintesc și acum că atunci când am ajuns prima dată în Timișoara și am văzut cum se sărută cuplurile pe stradă am rămas șocat. În India, țara kamasutrei și a tantrei, societatea nu permite gesturi de tandrețe în public”.

Dr. Gunajeet Buragohain

Gastroenterologie & Endoscopie digestivă

Născut în estul Indiei, in Assam. Provine dintr-o familie de ofițeri ai guvernului Indiei (tatăl și fratele său mai mare). A venit în România de la vârsta de 18 ani, aici cunoscându-și și soția, acum economistă într-o multinațională. În prezent este medic specialist gastroenterolog la Clinicile Medici’s Timișoara.

Dr. Gunajeet Buragohain a ales Timișoara pentru că este mai aproape, atât geografic cât și cultural, de Europa occidentală, însă și pentru că are mulți medici de renume, unii introducând tehnici și proceduri noi, în premieră la nivel național, ca de exemplu prof. univ. dr. Petru Drăgan, prof. univ. dr Margit Șerban, prof. univ. dr Ioan Munteanu etc. dr Gunajeet Buragohain a urmat cursurile Universității de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara, iar programul de rezidențiat în gastroenterologie la Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara.

În prezent dr. Gunajeet Buragohain este medic specialist gastroenterolog, cu o experiență de peste 10 ani în endoscopie digestivă superioară si inferioară (bandare elastică, hemostază endoscopică, dilatații endoscopice, fotocoagulare APC, polipectomie endoscopică), ecografie diagnostică și terapeutică.

”Cele mai importante lucruri în munca mea le-am realizat cu răbdare și cu respect pentru pacient. Contează cât timp și răbdare alocăm unei investigații, pentru a finaliza un act medical de calitate și a nu rata un diagnostic corect. M-am regăsit în valorile Medici’s, pe care o consider una dintre cele mai moderne și performante clinici din România”, afirmă dr. Gunajeet.

Diferențele dintre India și România au fost resimțite și de către el. O nouă limbă, un nou alfabet, alte arome culturale și o cu totul altă cultură. S-a îndrăgostit de poporul român pe care îl consideră ca fiind cald și primitor.

