Drama lui Boldis Szilamer din Arad. Alo, aud MADR și Comisia Europeană!?

În urmă cu un an și jumătate, Boldis Szilamer din Turnu, Arad, a început să construiască o fermă ultramodernă cu fonduri de la Uniunea Europeană. Din păcate, în luna decembrie 2022, din cauza crizei prețurilor la materialele de construcție, el are probleme foarte serioase cu riscul de a-și bloca implementarea.

O fermă ultramodernă de peste 2 milioane de euro

“La valoarea la care s-a licitat, în 2021, nu se mai poate duce mai departe proiectul, în 2023, deoarece prețurile materialelor de construcție au crescut foarte mult, în unele cazuri cu sută la sută. Chiar dacă antreprenorii au semnat niște contracte cu prevederi clare, implementarea nu se mai poate fi finaliza, fiindcă prețurile nu sunt adaptate la valorile actuale. Situația se va agrava și mai mult, la anul, fiindcă acestea vor crește și mai mult”, a explicat Szilamer, care deține 170 de vaci de lapte în Turnu județul Arad.

El atenționează că, deși Ministerul Agriculturii putea să intervină în această problemă și să îi ajute pe fermierii aflați în situația lui, care sunt foarte mulți în România, nu a făcut nimic și continuă să fie indiferent. “Vă dați seama că, aici, nu e vorba numai de mine sau de cei din Arad. La nivel de țară, câți o fi în situația asta, cu riscul de a se bloca?”. El a început să construiască o fermă nouă ultramodernă în ferma veche, cu peste 2 milioane de euro, accesați de la Uniunea Europeană. E un proiect futurist, de secolul 22, ceva foarte modern, la cele mai înalte standarde, așa cum sunt fermele din Occident. Totul va fi robotizat, de la curățarea dejecțiilor, până la mulgerea vacilor, transportul laptelui în condiții de siguranță sanitară absolută și hrănirea animalelor.

“E absolutul în domeniu. Mai sus de această tehnologie nu există nici în marile ferme din Franța, Germania sau Italia. Proiectul este de peste 20 de milioane de de lei, peste două milioane de euro. Eu am făcut licitație anul trecut în octombrie, iar până în decembrie 2022, prețurile la materiale de construcții – lemn, ciment și metal – au crescut vertiginos. Sunt de neatins. S-a produs o deformare inimaginabilă. Am intrat într-o incertitudine distrugătoare. Nu mai știm nimic ce se întâmplă de azi pe mâine. E cel mai greu lucru cu care ne confruntăm”, atenționează Boldis.

“Ne aude MADR, guvernul, Comisia Europeană?”

De exemplu, fierul s-a scumpit cu sută la sută. De la 3,4 lei kg, la 7,2, fără TVA. Prețul cimentului și al betonului a crescut până la 50%. Valoarea materialelor necesare finisajelor s-a majorat foarte mult datorită transportului, a benzinei și motorinei. Patronul firmei de construcție a licitat prețuri de bună credință în octombrie 2021, dar la sfârșitul anului 2022 nu mai sunt valabile.

\”Eu am fost pus în situația de a abandona lucrarea sau facem acte adiționale și mărim prețurile, dar nu le voi putea plăti”, este de părere fermierul. Ce e de făcut? Szilamer a oferit un răspuns plastic? “Am ales să îmi ard toată “grăsimea” vizavi de banii de înmormântare din depozit. Rezervele financiare mi le consum ca să pot finanță antreprenorul. Deși fac o mișcare extrem de riscantă, îmi aduce pierderi mari contrar previziunilor optimiste atunci când am început implementarea”. Când a semnat contractul în urmă cu un an și jumătate, Roborul era 2:30, plus marja băncii 2,5%. Acum, roborul e aproape 10. El plătește numai dobânzile, iar capitalul îl va da după ce trece perioada de grație. De la 24.000 de lei pe lună, a ajuns să plătescă 60.000 de lei. E un efort financiar imposibil de indeplinit pentru o fermă micuță ca a lui, în condițiile în care nici prețul la lapte nu e adaptat crizei. Ce ar vrea Boldis?

“Aș dori să știm ce se va întâmpla cu proiectele noastre. Ministerul Agriculturii trebuie să ne ia în seamă, fiindcă se va ajunge la o dramă. Nu vorbim numai de cazul meu, evident. La nivel național sunt mii de fermieri căzuți în această capcană. Vă dați seama ce valoare există, bani care pot fi pierduți, aneantizați? Cred că ar trebui să organizăm un sindicat al fermierilor investitori care au atras fonduri europene, iar acum au intrat în blocaj”. Întrebarea pe care o ridică fermierii este: “Noi ce facem, ne aude cineva, de la guvern de la ministere de la Comisia Europeană?”.

Cu atât mai mult ei sunt nemulțumiți cu cât Comisia Europeană a făcut ajustări de prețuri numai la beneficiarii publici, dar nu și la cei privați, adică la fermierii simpli. Dacă o primărie avea pe proiect o școală, o grădiniță, o stradă, a fost ajutată cu prețurile la antreprenori, ca să nu abandoneze lucrările. “Deci ei au fost înțeleși. Putem vorbi de o discriminare aici. Noi fermieri nu avem aceeași forță de convingere la UE, nu avem lobby așa puternic ca să convingem Comisia Europeană să facă aceleași ajustări ale preturilor și la noi. Investitorii publici au putut să negocieze, iar CE a arătat flexibilitate, dar nu și pentru noi. Atunci, ce va face CE cu noi, fermierii, chiar așa o să ne abandoneze? Ar fi inacceptabil”, a concluzionat fermierul din Arad.

