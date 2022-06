Dreptul afacerilor, în cercetare. UVT organizează Conferința Națională de Drept Comercial 2022

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, prin Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara, în colaborare cu Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, prin Centre for Business Law and Information Technology, organizează Conferința Națională de Drept Comercial. Aflat la a douăsprezecea ediție, evenimentul se desfășoară în zilele de 17 și 18 iunie 2022, la Timișoara.

La conferință participă profesori și cercetători de la universități de prestigiu din România, precum și alți specialiști ai dreptului afacerilor interesați de dezbaterile circumscrise temei Proprietatea în dreptul afacerilor.

Conferința își propune să discute probleme complexe și actuale privind proprietatea în dreptul afacerilor, sub aspectul prerogativelor, formelor, modalităților, regimurilor și aplicațiilor sale. Dintr-o perspectivă generală, subiectele în discuție vor aborda rolul drepturilor reale în mecanismul apropierii bunurilor, valoarea ca trăsătură a bunurilor sau a drepturilor patrimoniale, diferențele conceptuale lucru – bun – drept, respectiv (in)existența unui regim comun al bunurilor incorporale. Totodată, din perspectiva specifică dreptului afacerilor, conferința își propune să abordeze teme actuale relevante, cum ar fi proprietatea corporativă, proprietatea asupra criptoactivelor / token-urilor, proprietatea asupra conturilor din aplicații și a datelor personale, proprietatea în cadrul platformelor și rețelelor digitale / virtuale.

Evenimentul se adresează atât juriștilor (magistrați, avocați, consilieri juridici, notari publici, executori judecătorești etc.), cât și altor specialiști interesați de problematica abordată, fiind deschis, de asemenea, studenților, masteranzilor și doctoranzilor. În acest an, conferința face parte din seria de evenimente Facultatea de Drept din Timișoara – 30 de ani, ocazionată de aniversarea a 30 de ani de existență a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Un domeniu important al cunoașterii și științelor inovatoare, aflat la granița dintre științele juridice și cele economice, proprietatea în dreptul afacerilor este, în acest an, în centrul atenției specialiștilor prezenți la UVT, în cadrul Conferinței Naționale de Drept Comercial. Tema este de actualitate și mare importanță, o propunere binevenită pentru ca acest eveniment, care marchează 30 de ani de existență a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, să devină de referință între preocupările profesioniștilor români ai dreptului.”