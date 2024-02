Drujbele lui Fritz au decimat teii de pe Bd. Republicii. ”Când nu ai o strategie de mediu, dar nici viziune”

Sub ochii închiși ai administrației Fritz, la Timișoara continuă măcelul. Drujbele unor dezvoltatori imobiliare pun la pământ arborii care au străjuit se zeci de ani pe bulevardele din Timișoara. Ultimele victime sunt teii pe Bd. Republicii la intersecția cu str. Jiul.

Exasperat de acest genocid, Andrei Condoroș, președintele Filialei Teritoriale Vest a Asociației Peisagiștilor din România (AsoP), a publicat, pe pagina sa de Facebook, text acid: ”CÂND NU AI O STRATEGIE DE MEDIU, DAR NICI VIZIUNE…. LA ZI”

”Recunosc, nu sunt zilnic ‘în periplu’ prin Timișoara, să fiu la curent cu toate șantierele din oraș, de care am cunoștință că sunt multe și ‘grele’. Probabil că trebuia. M-aș fi îngrozit pesemne și mai tare de această #dezvoltareinforta. Însă, sunt unele care ‘te lovesc’ pur si simplu. Și nu se întâmplă pe un bulevard oarecare, ci chiar pe Bd. Republicii intersecție cu str. Jiul, în virtutea unei dezvoltări urbanistice importante și necesare. Însă, la fel de important (dacă nu mai important) este să păstrăm și ceea ce este valoros și emblematic pentru Timișoara… cum este, de exemplu, ALINIAMENTUL DE TEI de pe Bd. Republicii… care de multă vreme nu mai prezintă coerență și consistență. Și nu este un caz singular. Consider că natura = cultură. Și că, nu există nimic mai cultural decât de a te îngriji de această natură… ca oraș. Culmea ! Ce să mai vorbim despre o Strategie a dezvoltării spatiilor verzi ? Cu cine? Cu ce ?.

Revenind, vorbim despre perioade succesive care, au pus la pământ, rând pe rând, mai toți arborii de pe cele 2 străzi (Republicii, Jiul). Vorba unui fost edil: ,,[…] fără vegetație, pline, în schimb, de viață umană!”.

Mai întâi pasajul Jiul (‘a lui Robu’) iar acum câteva blocuri noi. Posibil ca intervenția de față să nu aibă legătură cu ansamblul de locuințe vecin. Personal, cred că are. Și, bineînțeles, prezența cablurilor aeriene, pentru care manifestăm mereu o mare grijă și preocupare, și în apărarea cărora nu ne sfiim să punem mâna pe motofierăstrău.

.Primăria Timișoara și în general organele de avizare și control (ANPM, GNM s.a.) închid ochii la acest gen de practici care elimină ușor dar sigur acest plămân verde al orașelor – arborii maturi. Există mereu ‘soluția salvatoare’ de a-i înlocui cu alții la fel de mari (niciodată!) sau prin compensare, de 10x mai mulți în altă parte a orașului, promisă de dezvoltatori prin proiectul de arhitectură și acceptată naiv de autoritatea locală. Realitatea este una singură, distrugem ceea ce este real valoros, ecologic, peisagistic și în definitiv, urbanistic… pentru a ne putea lăuda cu ceva nou.

În afară de asta, suntem susținătorii fervenți dar falși ai PACTULUI VERDE EUROPEAN, AL NOULUI BAUHAUS, A LEGII CLIMATULUI EUROPEAN, desenăm coridoare verzi-albastre la tot pasul dar… în realitate…

O lungă perioadă am fost dezarmați (unii!) cu teorii de genul: (locuri/piețe) ,,fără vegetație, pline, în schimb, de viață umană!”, ”cine vrea copaci, să meargă în natură” s.a. Personal, am crezut că cel puțin din acest punct de vedere, odată cu noua orânduire locală, acest gen de practici vor lua sfârșit. Am fost naiv… și că, ne putem real ocupa de urbanismul orașului, așa cum se face ‘în vest’”, a scris Andrei Condoroș.

Tei au fost defrișati total, fără ca nimeni din Primăria Timișoara să vină cu o explicație. Într-un comunicat de presă din luna ianuarie, Primăria Timișoara anunța instituirea, până în data de 15 martie, a unor restricții rutiere în zona respectivă: „Astfel, se va restricționa prima bandă de pe Republicii, în direcția centru și prima bandă de pe str. Jiul, în direcția splaiul Nicolae Titulescu. Suplimentar, pentru a evita îngustarea în intersecție, va fi restricționată și prima bandă de la ieșirea din Pasajul Jiul. Lucrările de la intersecția Republicii – Jiul sunt realizate de PORR Construct, în cadrul unei dezvoltări private. Măsura va optimiza circulația în intersecție și a fost cerută prin planul urbanistic zonal aferent. Recomandăm șoferilor să folosească rute alternative pe perioada desfășurării lucrărilor”.

Despre copaci, nici măcar un cuvânt.

