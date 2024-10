DS Smith excelează la Sustainability in Business Forum & Awards și câștigă premiul pentru Smart Sustainable Concept

Compania DS Smith, lider în furnizarea de soluții de ambalare sustenabile, a fost desemnată câștigătoare la categoria „Smart Sustainable Concept” în cadrul prestigiosului „Sustainability in Business Forum & Awards”, organizat recent la București. Evenimentul a adus în prim-plan companiile care se remarcă prin eforturile lor de sustenabilitate și tranziția către economia circulară, aliniindu-se perfect cu strategia globală a DS Smith. Jurizarea a fost realizată de profesioniști de elită din ONG-uri și mediul de afaceri, precum și reprezentanți ai autorităților de resort.

Premiul reflectă recunoașterea progreselor realizate în sectorul hârtiei și ambalajelor, precum și a angajamentului față de sustenabilitate. Începând cu anul 2018, compania a implementat în România un model de business circular, definit de sustenabilitate. În 2020, odată cu lansarea strategiei de sustenabilitate „Now & Next”, DS Smith a stabilit o serie de obiective ambițioase pe termen scurt și lung, concentrându-se pe provocările de sustenabilitate cu care ne confruntăm în prezent, dar și pe cele care vor afecta generațiile viitoare. Această strategie creează cadrul necesar pentru ca DS Smith să conducă tranziția către o economie circulară cu emisii reduse de carbon.

Distincția acordată este, astfel, cu atât mai justificată cu cât compania a anunțat înlocuirea a 1 miliard de bucăți de plastic, dintre care 19 milioane de bucăți în România, cu 16 luni mai devreme decât termenul estimat inițial, respectiv 2025.

„Prezența DS Smith pe scena Sustainability in Business Forum & Awards încununează activitatea noastră ambițioasă din ultimii ani, în care am fost alături de clienți și am găsit soluții de ambalare inovatoare, prietenoase cu mediul. Divizia de Packaging are două atuuri importante – echipa locală de specialiști, extrem de bine pregătită, care propagă un mindset al schimbării, dar și tehnologii de ultimă generație și instrumente de lucru disponibile clienților așa cum este Circular Design Metrics, un instrument ce măsoară performanța generală și impactul asupra mediului pentru fiecare ambalaj în parte. Suntem mândri să vedem că strategia noastră de sustenabilitate are un impact real și semnificativ în piață,” a afirmat Denisa Ramona Boar, Cluster Communications Manager Romania, DS Smith Packaging.

Marius Juncanariu, Directorul General al fabricii de hârtie DS Smith din Zărnești a fost, de asemenea, prezent la eveniment, însă în calitate de Vice-Președinte al ROMPAP – Patronatul Industriei de Celuloză și Hârtie, unde compania britanică este un membru cheie. Campania „Dă tonul la reciclat, alege cartonul ondulat”, lansată în primăvara aceasta de către ROMPAP în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, a obținut premiul la categoria „Social Value Initiative in Sustainability”.

În discursul său, Marius Juncanariu a subliniat rolul central pe care industria de hârtie și ambalaje în tranziția către economia circulară: „Industria hârtiei și a cartonului ondulat este un pionier al economiei circulare. Concret, peste 90% din producția de hârtie este realizata prin reciclarea deșeurilor de hârtie și carton. ROMPAP, prin activitatea sa și a membrilor săi, susține adoptarea unor politici eficiente, astfel încât românii să poată face alegeri informate și să opteze pentru ambalaje mai puțin poluante. Din fericire, România are șansa de a deveni un exemplu de bune practici în domeniul reciclării și protecției mediului. Împreună, prin educație, investiții în infrastructură și adoptarea unor măsuri legislative transparente, putem construi un viitor mai curat și mai verde pentru generațiile care vin.”

Reprezentanții organizatorilor au punctat, la rândul lor, participarea remarcabilă a DS Smith, în dublu rol, menționând că selectarea companiei a fost inspirată de inițiativele sale inovatoare din domeniul sustenabilității. „DS Smith ne-a impresionat încă din această vară, atunci când au anunțat eliminarea a 1 miliard de bucăți de plastic de unică folosință din lanțul de aprovizionare. Nominalizarea a fost, așadar, o decizie firească, având în vedere preocuparea pentru sustenabilitate și impactul pozitiv al activității lor,” au declarat aceștia.

Cu o prezență solidă pe piața locală, susținută prin intermediul celor trei divizii – Paper, Packaging și Recycling, DS Smith oferă clienților săi oportunitatea realizării unor proiecte de sustenabilitate concentrate pe ambalaje de tip ‘closed loop’ , oferind transparență și trasabilitate pe întreg ciclul de viață al produsului.

Despre DS Smith Packaging în România

DS Smith și-a stabilit obiectivul de a atinge Net Zero emisii de carbon până în 2050. Divizia DS Smith Packaging face parte din Grupul DS Smith, fiind prezentă pe plan local cu 2 fabrici de ambalaje, în Ghimbav și în Timișoara, 3 puncte de lucru de tip Service Center, în Timișoara, Pitești și Buftea și un birou de vânzări în București. Cu peste 400 de angajați în România, compania deservește atât clienți locali, cât și internaționali, din toate sectoarele: industrial, auto, FMCG, comerț online, fructe și legume.

Despre DS Smith

DS Smith este un furnizor de ambalaje sustenabile pe bază de fibră, lider la nivel mondial, sprijinit de operațiuni de reciclare și producție de hârtie. Compania joacă un rol central în lanțul de valoare în sectoare precum comerțul online, bunuri de larg consum și industrial. Prin scopul său de „Redefinire a ambalajului pentru o lume în schimbare” și prin strategia sa de sustenabilitate „Now and Next”, DS Smith se angajează să conducă tranziția către economia circulară, cu un nivel scăzut de emisii de carbon, oferind mai multe soluții circulare pentru clienții săi și pentru societate în ansamblul său – înlocuind materialele plastice problematice, eliminând emisiile de carbon din lanțurile de aprovizionare și furnizând soluții inovatoare de reciclare. Modelul său personalizat „De la cutie la cutie în 14 zile”, capacitățile de design și strategia de inovație stau la baza răspunsului companiei. Cu sediul în Londra și membră a indicelui FTSE 100, DS Smith operează în 34 de țări, având aproximativ 30.000 de angajați și este partener strategic al Fundației Ellen MacArthur. Istoria sa a început în anii 1940, când familia Smith a pus bazele afacerii de fabricare a ambalajelor. Operațiunile din America de Nord își au sediul în Atlanta, cu 15 facilități de producție, de fabricare a hârtiei și reciclare, având peste 2.000 de angajați. DS Smith va raporta anual progresul în ceea ce privește obiectivele sale climatice, în rapoartele sale anuale de sustenabilitate.

