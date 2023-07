DSP și OPC au controlat pizzeria Domacris, după ce zeci de persoane au ajuns la spital cu toxinfecție alimentară

Dupa ce peste douazeci de persoane au solicitat ajutor medical, pentru ca se simteau rau in urma consumului de pizza sau ciorba de burta, Directia de Sanatate Publica Timis si Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Timis au demarat actiuni de control la restaurantul pizzerie Domacris din Lugoj, scrie lugojinfo.ro.

“În cursul zilei de joi, Spitalul Municipal Lugoj a anuntat suspiciunea unei toxinfectii alimentare la persoane care au consumat preparate culinare din cadrul aceleiasi unitati de alimentatie publica. Acestea au prezentat greturi, varsaturi, cefalee, deshidratare si stare generala alterata. Directia de Sanatate Publica a judetului Timis a declansat ancheta epidemiologica si a constituit o echipa de control, care s-a deplasat la fata locului. Au fost identificate 24 persoane care au avut expunere comuna la acelasi produs, 3 dintre acestea aflandu-se la aceasta data internate pe sectia de boli infectioase, cu o evolutie favorabila. S-au prelevat probe de alimente, în vederea efectuarii analizei microbiologice si probe biologice. Totodata, s-a verificat sursa materiei prime folosite la prepararea alimentelor, precum si starea de sanatate a angajatilor din blocul alimentar. S-a recomandat aplicarea masurile iginieco-sanitare care se impun, inclusiv dezinfectie. Ancheta se afla în desfasurare, toate cazurile se investigheaza din punct de vedere epidemiologic, urmarind stabilirea sursei de infectie si a cailor de transmitere.”, a declarat Cornelia Bubatu, purtator de cuvant in cadrul DSP Timis.

Si OPC Timis a inceput un control restaurantul la Lugoj.

“Au fost verificate atat unitatea de cazare, clasificare doua margarete, cat si zona de bloc alimentar. Activitatea in zona de restaurant era oprita în urma controlului efectuat de DSP in 29.06.2023, blocul alimentar fiind in proces de curatare/reamenajare. Au fost identificate în spatiul de depozitare frig materii prime lipsite în totalitate de elemente de identificare/caracterizare si sosuri , cantitate totala de aproximativ 15kg. Au fost verificate si prevederile implementarii ordinului 201/2022 in lista meniu. Pentru deficientele constatate s- au aplicat urmatoarele sanctiuni: o amenda contraventionala în valoare de 7500 lei si un avertisment. Au fost dispuse urmatoarele masuri complementare: masura retragerii definitive a produselor neconforme, mentinerea opririi temporare a prestarii servicii pana la remedierea deficientelor constatate.”, a anuntat comisarul sef adjunct al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Timis, Mihai Alin Gubandru.

