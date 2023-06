După ce a fost salvată de medici de la moarte, timișoreanca Dana Roba a reușit, cu un avocat, să-și recupereze fetițele de la socri

La doar cateva zile dupa ce a fost externata din spital, unde medicii au facut minuni si au salvat-o de la moarte, fosta dansatoare de manele Dana Roba, din Timisoara, a reusit sa-si imbratiseze fiicele.

Dupa o prima tentativa de a-si recupera copiii de la socri, adica de la parintii lui Daniel Balaciu – sotul aflat in arest preventiv, care a incercat sa o omoare cu un ciocan-satar pentru carne – Dana Roba s-a deplasat din nou la Semlacul Mic, in judetul Arad, alaturi de un avocat, pentru a-i lamuri pe bunici ca nu au niciun drept sa-si sechestreze nepotelele.

„Parintii sotului nu au vrut cu niciun chip sa-i dea fetele, motiv pentru care am solicitat interventia politiei. Doar dupa sosirea unui echipaj de politie, bunicii au acceptat realitatea si au permis fetitelor sa plece cu mama lor”, a declarat avocata Laura Brehar, pentru impactpress.ro.

Recuperarea copiilor de la parintii arbitrului criminalhttp://impactpress.ro a avut loc, in ciuda faptului ca, in urma cu o zi, Lidia Roba, sora femeii mutilate de propriul sot, declara presei ca nu se pune problema reuniunii mama-copii.

”Fetele inca sunt la ei (nr. la parintii lui Daniel Balaciu), deci fetele inca nu au ajuns acasa, pentru ca Dana este cu mainile in ghips, este intr-o situatie destul de dificila si nu poate sa se ocupe de fete. Fetele inca nu au venit la mama lor. Ea este la apartament, este supravegheata in totalitate.

Momentan, nu poate sa se ocupe de fete. Abia dupa ce ii vor da ghipsul jos de la maini si cand doctorul ii va spune ca este apta sa ingrijeasca fetele. Momentan, doar astea sunt detaliile anchetei si trebuie sa avem rabdare cu fiecare pas”, a spus Lidia Roba, intr-un interviu acordat presei tabloide.

Medicii nu i-au dat sanse prea mari de supravietuire Danei Roba, dupa ce a ceasta a fost batuta cu bestialitate de sotul ei, arbitrul de Liga a 4-a Daniel Balaciu. Barbatul a lovit-o fara mila pe mama copiilor sai cu un ciocan, de mai multe ori, la nivelul capului, una dintre lovituri lasand o cicatrice adanca exact pe mijlocul fruntii.

„Consider ca legea isi va face treaba asa cum trebuie. Nu meritam sa fiu batuta, nu l-am inselat niciodata, nu am avut pe altcineva. Nu inteleg de ce m-a batut in halul asta”, a spus Dana Roba, intr-un interviu acordat unui post de televiziune.

Nu stiu de ce a facut asta. Cand o sa ma fac bine o sa vreau sa dau ochii cu el sa il intreb, pentru ca am fost o femeie foarte buna, nu a muncit nicio zi in viata lui. Eu am muncit pentru toata lumea, fetele mele sunt foarte bine, la scoli private si doar eu am fost…”, a mai spus Dana Roba.

Reamintim ca, in 5 iunie 2023, fosta dansatoare de manele a ajuns de urgenta la spital, cu rani grave, dupa ce sotul ei a lovit-o cu un ciocan in cap. In prima faza, cadrele medicale nu i-au dat prea multe sanse de supravietuire, dar bruneta s-a luptat pentru viata sa si a reusit sa se puna pe picioare. Familia fostei dansatoare este de parere ca si rugaciunile au ajutat-o pe Dana Roba si i-a rugat pe fanii sai sa se roage in continuare pentru ea.

