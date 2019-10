După ce a vizitat „Tela Viv”, Maria Grapini anunță că a zburat pe la toate „granițile” Israelului

Europarlamentarul PSD Maria Grapini revine cu detalii despre vizita pe care o face în Israel în aceste zile. După ce ieri scria că a fost în orașul „Tela Viv”, astăzi a povestit cum a zburat cu elicopterul la „toate granițile” Israelului.

Postarea needitată a Mariei Grapini: „Azi am inceput ziua la ora 7.30 si inca nu am terminat-o! Peste patru ore de zbor cu elicopterul in Israel, trecand pe la toate granitile( Liban,Siria,Iordania) Am vizitat tunelul ce se sapa in piatra( estimeaza ca va dura 14 ani)la granita cu Liban,am vizitat mai multe baze militare! Acum am inteles mult mai bine istoria dar si prezentul Israelului!”.

Sursa: digi24.ro

Comentarii

comentarii