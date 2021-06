După ce și-a bătut nevasta, polițistul local Cosmin Strugariu se vede șef în administrația publică

Adus în Poliția Locală Timișoara de fostul primar Nicolae Robu și acoliții lui, Ionel Cosmin Strugariu s-a remarcat pentru prima dată în 2018, când a fost surprins îndesând în portbagajul jeepanului lui Dorel Cojan câteva plase de cumpărături. Din postura de șef al Biroului Poliția Piețelor, post special creat pentru el de fostul director Cojan. Obediența și căratul lădițelor cu fructe l-au ajutat în carieră.

A ajuns astfel, pe aceeași filieră, șef al Serviciului Protecția Mediu, postură din care a ”protejat” praful și poluarea fostului primar Robu.

De atunci nu prea a mai făcut nimic, în afară de a se purta ”golănește” cu angajatele de sex feminin ale poliției locale. Pentru că da, este un misogin desăvârșit. O spun colegii, dar și faptele sale, despre care vom vorbi mai jos. Și pentru că susține că are spatele asigurat. Și de PNL, și de USR. Așa că, de ceva vreme, se visează șef mai mare. Poate chiar cel mai mare. Îl recomandă prietenia cu liberalul Liviu Cocean, directorul Piețe SA, cu care a fost coleg de facultate. Îl mai recomandă și apropierea de Rodica Militaru, consilier local USR. Jucând astfel la două capete, politice, speră să ajungă departe. Poate chiar director interimar.

Dar, ceea ce probabil nu le-a spus celor care trag sforile pentru el la Primăria Timișoara, are în palmares o faptă gravă. Penală, până la un punct.

Polițistul local Ionel Cosmin Strugariu și-a agresat fizic soția, cu pumnii, de față cu băiatul lor minor, după care i-ar fi trimis și amenințări cu moartea. Procurorii au deschis dosar penal și a fost emis un ordin de protecție, însă primul a fost clasat, iar cel de-al doilea anulat, după ce soția sa a retras plângerea, chiar a doua zi.

Pe 7 noiembrie 2020, polițistul local venea cu soția sa și copilul minor dinspre Recaș. În autoturism, soții au început să se certe, iar bărbatul a lovit-o pe femeie de mai multe ori cu pumnul în față, și a tras-o de păr. Polițiștii au considerat în raportul lor că viața femeii și copilului a fost pusă în pericol. Ajunși în fața blocului unde locuiesc, bărbatul a coborât din autoturism, însă femeia a blocat ușile și a plecat spre locuința mamei sale. Ulterior, polițistul local i-ar fi trimis soției sale mai multe SMS-uri cu amenințări de violență și cu moartea. Așa se arată din buletinul de evenimente al Poliției Municipiului Timișoara din data de 8 noiembrie 2020.

Chiar din acea noapte, de la ora 00.25, a fost emis la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara un act de protecție provizoriu valabil timp de cinci zile. Polițistul local nu mai avea voie să se apropie la mai puțin de 200 de metri de soția sa, de copilul lor, de reședința acestora sau de locul de muncă al femeii. Din păcate, așa cum se întâmplă în multe cazuri de violență domestică, chiar din aceeași zi, însă după ce a trecut noaptea, femeia a cerut ca acel ordin să nu mai fie pus în aplicare și a retras și plângerea făcută, „întrucât s-a împăcat cu acesta (cu soțul – n.r.) și, de asemenea, a declarat că neînțelegerile pe care le-a avut cu acesta s-au clarificat și, în acest moment, nu mai există între ei alte conflicte”, după cum notează procurorul care a clasat dosarul.

Ionel Cosmin Strugariu a ascuns fapta de superiorii săi, și abia pe 19 noiembrie, după ce s-a aflat că numele său a apărut în buletinul IPJ Timiș, l-a fi informat și pe actualul director interimar al instituției, Dumitru Domășnean, de cele petrecute. A fost începută procedura de cercetare disciplinară, iar în aprilie 2021 Cosmin Strugariu a primit mustrare scrisă. S-a constatat că șeful Serviciului Protecția Mediului încălcase mai multe articole din Codul Administrativ și din Regulamentul Intern al Poliției Locale Timișoara.

Ce prevederi nu ar fi respectat polițistul local? Codul administrativ îl obliga să informeze conducerea instituției de orice faptă care poate duce la eliberarea unor acte administrative și să nu încalce normele de conduită profesională sau civică. Legea poliției locale îl obliga să se abțină de la fapte care aduc prejudicii de imagine instituției la care este angajat, iar regulamentul intern al Direcției Poliției Locale Timișoara îl obliga, în plus, să „nu aibă comportare necorespunzătoare în serviciu, familie și societate dacă se aduce atingere onoarei, probității profesionale”, să nu arate lipsă de sinceritate sau curaj al răspunderii pentru faptele comise și să nu producă acte de violență fizică sau de limbaj la adresa colegilor sau a altor persoane.

Nici măcar în timpul cercetării disciplinare Cosmin Strugariu nu și-a recunoscut fapta. Probabil i s-a părut ceva normal să-și bată soția și că vina ar fi a acesteia.

„Nu îmi asum nimic din acuzațiile formulate, întrucât nu am săvârșit nicio faptă de natură penală, contravențională sau disciplinară. Cu privire la buletinul de evenimente (…) menționez că am luat la cunoștință în mod neoficial în data de 19.11.2020. (…) Menționez că am fost victima unui concurs de împrejurări care mi-au creat un prejudiciu de imagine, neexistând nicio probă sau măsură împotriva mea. (…) Acest incident nu a adus niciun prejudiciu instituției, fiind consemnat în spațiul privat, singura persoană prejudiciată fiind eu. (…) Îmi exprim regretul față de amploarea și neplăcerile cauzate colegilor cu privire la subiect, iar soția mea, prin declarația dată, își (exprimă – n.r.) de asemenea regretul pentru situația pe care a generat-o ”.

