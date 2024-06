După rezultatele „sub așteptări” de la alegeri, Cătălin Drulă a demisionat, iar Dominic Fritz preia conducerea USR până la congres

Președintele USR, Cătălin Drulă, a demisionat de la conducerea Uniunii Salvați România după rezultatele slabe obținute de Alianța Dreapta Unită, la alegerile din 9 iunie, din care a făcut parte și USR.

Drulă a declarat luni că va convoca alegeri pentru conducerea partidului iar până la congresul USR, șefia va fi asigurată Dominic Fritz, care a câștigat, conform datelor preliminare, un nou mandat la Primăria Timișoarei.

El a precizat, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul USR, că rezultatul de la alegeri este sub aşteptările membrilor USR şi ale votanţilor partidului.

“Eu nu voi candida la nicio funcție în stat dar nu pot sta pasiv la o situație grea în care e partidul meu. Din acest motiv, după o scurtă gândire am decis sa îmi asum o candidatură pentru functia de președinte al partidului. Voi propune un nou birou național. Eu am fost ales primar al Timișoarei și este cea mai mare onoare pentru mine, nu voi părăsi acest post. Am demonstrat, am dat de aici un semnal ca putem sa ne luptam cu acest colos”, a declarat Dominic Fritz.

“Viitorul nostru va fi unul bun, dar numai în cazul unei descentralizării. Unele soluții evidente nu le găsim pentru ca ne învârtim prea mult între zidurile Palatului Parlamentului.”, a mai spus Fritz.

