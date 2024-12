după Sculptură / Sculptură după – povestea celui mai amplu proiect al anului european al culturii 2023, la  Timișoara

Casa Jecza își deschide porțile pentru iubitorii de artă, joi, 19 decembrie, de la ora 18:00, și sunt invitați la prezentarea volumului „după Sculptură / Sculptură după”, ce cuprinde povestea celui mai amplu proiect cultural al anului european al culturii 2023 la Timișoara.

“Mă adresez tuturor celor care v-ați implicat în evenimentul Cazarmei, participând la reușita proiectului „după Sculptură / Sculptură după”. Ceea ce s-a întâmplat la Cazarma U s-a bucurat de un succes binemeritat, dar, la finele anului de Capitală Culturală, porțile „poveștii” s-au închis.

Ca povestea să nu fie, însă, uitată, am decis să captăm într-o carte pulsul evenimentelor care s-au succedat. Am lucrat alături de o echipă minunată, formată din Ana Toma, editor, Larisa Sitar, layout, și Bertha Savu, traducere, și acum, Cartea există. M-aș bucura dacă acum, înainte de Crăciun, ați accepta darul ce doresc să vi-l fac: cartea pe care s-o puneți sub bradul de sărbătoare. Vă aștept cu un pahar de vin la Casa Jecza!”, este mesajul cu drag și imensă recunoștință a Sorinei Jecza.

Comentarii

comentarii