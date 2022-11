E a treia minoritate, ca mărime! Ziua limbii ucrainene sărbătorită la Timișoara

Ziua limbii ucrainene a fost sărbătorită luni 14 noiembrie, de la ora 15.00, la Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Au participat membri ai comunității ucrainene, autorități locale, în frunte cu viceprimarul Cosmin Tabără și subprefectul Sorin Ionescu, dar și primari din Timiș și preoți ai bisericii ucrainene. Prezent a fost și președintele Uniunii Ucrainenilor din România, deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi.

Hleba Gheorghe, președintele Uniunii Ucrainenilor Timiș, a explicat: “Ziua limbii ucrainenii este decretată ca zi a minorității ucrainene în România și are loc în 9 noiembrie, dar nu s-a putut marca atunci, de aceea am decis ca să o sărbătorim, în 14 noiembrie. Sunt prezente toate oficialitățile statului român din Timișoara și din Timiș.

Am vrut să evidențiem cu acest prilej și să ne exprimăm mulțumirile față de autorități și față de locuitorii Timișului și ai Timișoarei pentru ajutorul extraordinar pe care l-au acordat ucrainenilor refugiați și poporului ucrainian. Peste 800 de tone de ajutoare am adunat și trimis în Ucraina, au fost donați bani, un număr mare de generatoare de curent electric am trimis în Ucraina. Chiar am însoțit și eu ultimul convoi în urmă cu două săptămâni, când am dus 12 generatoare mici și unul mare”.

Deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi: “Noi marcăm această zi pe 9 noiembrie, când ucrainenii din întreaga lume sărbătoresc Ziua scrierii și limbii ucrainene. Iar astfel de sărbători sunt o bună ocazie pentru a ne aminti despre importanța limbii ucrainene în România și pentru asigurarea unei mai bune promovări a culturii ucrainene în societatea românească…!

În țara noastră, ucrainenii reprezintă a treia minoritate după numărul de etnici. Foarte multe dintre localitățile în care trăiesc compact aceștia sunt atestate documentar de peste șapte secole, iar locuitorii acestora au participat la numeroase evenimente marcante din istoria României. De tot atâtea secole, o sărbătoare importantă a comunității ucrainene rămâne cea dedicată limbii materne, moștenirea sacră a unei națiuni. Un popor poate exista doar prin perpetuarea specificității sale culturale, tradiționale şi lingvistice, iar în România, Legea nr. 213/2018 a transpus în practică o dorință mai veche a etnicilor ucraineni de a celebra Ziua Limbii Ucrainene în fiecare an, la 9 noiembrie…

Anul acesta sărbătoarea este umbrită de războiul din Ucraina, care a izbucnit la 24 februarie, iar poporul ucrainean are nevoie, mai mult ca niciodată, de sprijinul și solidaritatea întregii lumi, inclusiv a României, în fața unei Rusii, care încearcă nu doar să distrugă infrastructură, orașe și sate ucrainene, ci chiar să șteargă istoria Ucrainei prin distrugerea, în mod intenționat, a patrimoniului cultural ucrainean, și prin interzicerea limbii ucrainene…!”

