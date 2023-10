EB_LAB! Ecluze pe Bega este la Muzeul Apei al Aquatim

Ecluze pe Bega este la Muzeul Apei al Aquatim! Timp de o lună, între 11 octombrie și 11 noiembrie, sunteți invitați să studiați ecosistemul acvatic al Begheiului prin intermediul instalației EB_LAB pregătită de artiști și specialiști din mai multe domenii – atenționează Aquatim.

EB_LAB este o instalație multi-layer ce utilizează medii, instrumente și echipamente specifice unui laborator mobil de cercetare a ecosistemelor terestre și de apă interpretate în cheie contemporană de către un colectiv de artiști, arhitecți și cercetători din București și Timișoara.

Tema proiectului curatorial s-a construit în jurul ideii de reprezentare a unei lumi acvatice și din proximitatea ei pe mai multe straturi senzitive.

Echipa proiectului:

Gicu-Gabriel Arsene – agronom/botanist

Sretco Milanovici – biolog/botanist

Cosmin Ivașcu – biolog/zoolog

Cătălin Matei – sound designer/technical designer

Ana-Maria Lungu – artist parfumier

Marin Raica – video artist

Matei Daneș – 3D artist

Studio Mud – ceramică

Alexandra Negruț – biolog/ecolog

Bogdan Demetrescu – arhitect

Alexandrina Ciortuz – arhitect

Ovidiu Daneș – curator

Expoziția poate fi vizitată în perioada 11/10 – 11/11, în intervalul programului de vizitare a Muzeului Apei (miercuri – duminică, 10.00 – 16.00).

Intrarea este liberă, însă pentru grupurile mai mari de 5 persoane înscrierile prealabile sunt obligatorii și se pot face prin email, la adresa contact@muzeulapei.ro

Muzeul Apei este cel mai nou complex muzeal al Timișoarei, racordând prima stație de tratare a apei din orașul nostru la rețeaua culturală a acestuia.

Complexul muzeal acoperă o suprafață construită de circa 2.700 mp și include trei clădiri istorice în stil Secession industrial, aparținând vechii uzine, cu echipamentele tehnologice bine păstrate și puse în valoare și noul pavilion de acces, un spațiu generos și versatil, ce găzduiește expoziții temporare și diverse evenimente culturale. Vizitatorii se pot relaxa în parcul uzinei, un spațiu verde cu alei, bazine decorative și zone de recreere.

♿ 𝐃𝐨𝐭𝐚̆𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐜𝐮 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐬𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐭𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐢 𝐜𝐥𝐚̆𝐝𝐢𝐫𝐢.

🇬🇧 The exhibition can be visited from October 11th to November 11th, during the opening hours of the Water Museum (Wednesday – Sunday, 10:00 AM – 4:00 PM). Admission is free, but for groups larger than 5 people, prior registration is mandatory and can be done via email at contact@muzeulapei.ro.

The Water Museum is the newest museum complex in Timișoara, connecting the city’s first water treatment plant to its cultural network.

The museum complex covers an area of approximately 2,700 square meters and includes three historic Secession-style industrial buildings belonging to the old plant, with well-preserved and showcased technological equipment, as well as the new access pavilion, a generous and versatile space hosting temporary exhibitions and various cultural events. Visitors can relax in the factory’s park, a green space with walkways, decorative basins, and recreational areas.

♿ Disabled persons can enter the museum using wheelchair-friendly routes.

Muzeul Apei este o investiție a companiei Aquatim SA care îl administrează.

Proiectul Muzeul Apei – racord la rețeaua culturală a Timișoarei face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin buget de la Ministerul Culturii.

Intrarea este liberă.

