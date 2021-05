Echipa de la UAV, cea mai bună din concurs!

Premiul I și premiul II au revenit lui Bogdan-Constantin Sechereș și Florin-Viorel Bujor, studenți masteranzi ai UAV, la Inginerie, specializarea Producția Sistemelor industriale. Rezultatele au fost obținute în cadrul Sesiunii Internaționale de Comunicări Științifice a Studenților, organizată de Universitatea Maritimă din Constanța.

Lucrările celor doi au fost cele mai bune din concurs. Este vorba despre lucrarea„ „Design and implementation of robotic end effectors for body in white assembly” care a câștigat primul loc și „Step by step fixture design for a car hatch subassembly”, locul secund. „O echipă care merită toate felicitările noastre. Premiile obținute demonstrează că aici, la Universitatea Aurel Vlaicu, se asigură o pregătire foarte bună studenților, viitorilor ingineri. Și atunci când munca profesorului este susținută de munca studenților, rezultatele se văd repede și sunt recompensate pe măsură”, a declarat rectorul UAV, Ramona Lile.

