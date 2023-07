Echipa de robotică a Colegiului Pedagogic din Timișoara, locul doi la concursul Chicago Robotics 2023, a revenit în țară – foto

Elevii de la Liceul Pedagogic din Timișoara, ocupanții locului doi la Chicago Robotics 2023, o importantă competiție de robotică, s-au întors, sâmbătă, în țară. Tinerii au fost așteptați pe Aeroportul Timișoara de familie, profesori și oficialități.

Membrii echipei CSH de la Pedagogic au avut în America zece meciuri de calificări, au trecut și de semifinală, iar în ultimul act, făcând alianță cu alte două echipe americane, au terminat pe locul doi.

„Avem acum un premiu internațional, e o realizare foarte mare, vă rămâne în istoria echipei și a colegiului. Am fost singura echipă din România care a ajuns așa departe. În finală am jucat în alianță cu anumite echipe americane contra altor echipe din America. Această competiție nu e așa simplu de înțeles. O echipă are două departamente: tehnic-care face robotul, și non tehnic, care participă la strângere de fonduri, marketing, PR. Cu toții formăm o echipă, pentru că sunt premii și pentru tehnic și pentru non tehnic. Nouă celor care am terminat clasa a XII-a, ne pare rău că plecăm din echipă, am ajuns să petrecem atât de mult la robotică încât nu mai ajungeam nici acasă”, a declarat Alina Roșoga, liderul echipei CSH, admisă la Facultatea de Informatică a Universității de Vest.

Au fost opt zile de neuitat la Chicago, din care două au fost rezervate concursului, celelalte pentru a face turism.

„A fost o oportunitate să vedem cum e America. E grozav. E total diferit. Oamenii sunt prietenoși, calzi, nu găseai pe nimeni morocănos sau încruntat. Chiar și în magazine. Am văzut cea mai înaltă clădire din Chicago, ne-am plimbat cu barca pe râu, am văzut Muzeul de Știință și Industrie, asta fost cu adevărat interesant, am mai văzut planetariumul, acvariul”, a mai spus Alina Roșoga.

„A fost ceva minunat. Eu sunt driver și am avut ocazia să duc robotul, au fost multe emoții. Am ajuns la un alt nivel cu acest robot. În fiecare an, această competiție are o altă temă. În acest an trebuiau stocate anumite conuri de pe teren și așezarea lor pe niște bețe verticale de diferite înălțimi. E o lume complet diferită în America, totul e mult mai mare, clădirile, mașinile, drumurile. Mi-a plăcut foarte mult, e o țară care merită văzută”, a declarat Andrei Vițan, care, de asemenea, a intrat la Facultatea de Informatică a Universitatea de Vest.

„Sunt niște copii extrem de inimoși și dornici să concureze. Robotica nu este o disciplină care se face la școală. E ceva care se face extra școlar, cu atât mai mult ei au muncit în plus față de alți elevi de vârsta lor. Au ajuns la o competiție cu 30 de echipe, de pe trei continente: Europa, America și Africa. Nu e puțin lucru să ajungi pe locul doi la această competiție”, a declarat Tatiana Munteanu, directorul Colegiului „Carmen Sylva”.

Elevii au fost întâmpinați și de directorul adjunct al Inspectoratului Școlar Județean, Cosmin Hogea.

„Este o consacrare a muncii profesorilor alături de acești elevi minunați. Este încă o valorificare a copiilor pe care îi avem în învățământ. Nu este primul premiu care se câștigă în robotică, este o tradiție ca județul Timiș să câștige an de an câte un concurs internațional de robotică. Ne bucurăm, suntem alături de ei și încercăm să îi ajutăm cu ce se poate. Vor fi premiați. De obicei în septembrie facem premierea tuturor olimpicilor și pe lângă premiile care se ocupă de Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Timiș premiază excelența”, a declarat Cosmin Hogea.

