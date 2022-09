Echipa SCM USV Timișoara întâlnește Dinamo București, într-un meci de rugby de totul sau nimic

Echipa SCM USV Timișoara întâlnește Dinamo, la București, sâmbătă, la ora 12.45, în etapa a patra, prima din returul Ligii Naționale de Rugby, faza play-off. După această rundă, întrecerea internă se oprește vreme de patru săptămâni, pentru meciurile selecționatei Lupii României.

În tur, alb-violeții au învins cu 21-15, dar apoi au pierdut următoarele două partide, cu Steaua (acasă) și cu Baia Mare (în deplasare). În schimb, Dinamo a câștigat în aceste două runde, cu Baia Mare (acasă) și cu Steaua („afară”).

„Într-adevăr, ne aflăm într-o postură dificilă și vom vedea dacă aceasta se transformă într-o problemă, pentru că dacă pierdem și acest al treilea joc avem o problemă, sau într-o oportunitate, situație în care să învățăm din lucrurile mai puțin bune care s-au întâmplat, atât la nivel rugbistic, cât și mental. Depinde doar de noi cum vom gestiona momentul, mai ales că acesta este primul și singurul meci din septembrie”, antrenorul SCM USV Timișoara, Valentin Calafeteanu.

În clasament, Dinamo este a doua, cu 9 puncte, în vreme ce formația noastră se află pe poziția a patra, cu 4 puncte.

„Nu neapărat rezultatele mă dezamăgesc, ci modul de exprimare al echipei. Împreună cu staff-ul, încercăm să găsim soluțiile cele mai bune, pentru a învăța cât mai multe lucruri din această perioadă. Poate a contat faptul că în acest an, până la mijlocul lui august, am avut doar două meciuri tari și apoi, în 21 de zile am întâlnit patru adversari de calibru. Consider că suntem patru echipe de valori egale: oricine poate bate sau pierde cu oricine. Au apărut și accidentările, dar aceasta nu este o scuză, căci orice jucător intră pe teren, X sau Y, are de respectat standarde și un anumit statut, despre care noi am discutat în mai multe rânduri. Săptămâna aceasta, îmi doresc ca băieții să vorbească pe teren. Asta cred că e mai important acum decât orice speech motivațional sau reamintire a situției în care se află echipa”, a mai spus antrenorul SCM USV Timișoara, Valentin Calafetean.

După înfruntarea cu Dinamo, șapte jucători – pilierul Laurențiu Nica, flankerii Kemal Altinok și Vlad Neculau, mijlocașii la grămadă Alin Conache și Gabriel Rupanu, aripa Corrado Ștețco și centrul Manumua Tevita – vor rămâne la București pentru reunirea „Lupilor”.

Comentarii

comentarii