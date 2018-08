Echipa timișoreană „Sport Masters Year 2012“ participă la „Sibiu Rally 2018“

Echipa timișoreană „Sport Masters Year 2012“ participă la prestigiosul eveniment automobilistic „Sibiu Rally 2018“ – eveniment dedicat vehiculelor istorice, electrice și mașinilor de curse, programat în perioada 16 – 18 august 2018

Etapă în calendarul internațional al Federației Internaționale a Vehiculelor Istorice (FIVA) și etapă în Campionatul de Raliuri de Regularitate pentru Vehicule Istorice organizat de Retromobil Club România (RCR), Sibiu Rally Romania va fi etapa de debut pentru echipajul timișorean Claudiu Daniel Popa si Lorincz Zita, concurând pe un Opel Kadett E GSI (1991) la clasa Speed Challenge.

Cunoscutul pilot timișorean Popa Claudiu „Speed“, care participa la competițiile automobilistice încă din anul 2006, o va avea in dreapta pe Lorincz Zita.

„Sibiul a fost un vis care după multe sacrifici devine realitate pentru mine, si vorba aceea, << cu un bilet câștigi de doua ori>>, prima data ne dorim sa terminam acest raliu superb, care se anunță a fi atât foarte tehnic cat si dificil si al doilea obiectiv este sa ne facem temele pentru ultima etapa a Campionatul National de Raliuri, unde vom participa in divizia a doua, in luna octombrie. Mergem plini de energie si pozitivi, dorim sa terminam raliul fără incidente sau probleme tehnice. Mulțumim pe aceasta cale sponsorilor si partenerilor care ne susțin necondiționat: Ziua de Vest, AMSC, CarTech Servis, TeleScan, Demark, ATI Timisoara, Vital Print si in special președintelui As. „Clubul Sportiv Daniela Zaharie“ – Alin Zaharie.” ne-a declarat Claudiu.

„Fiind un copilot debutant, mă bucur ca am avut șansa de a face pasul in această competiție de nivel înalt. Vom fi un echipajul mixt si plecam la drum cu inevitabile emoții, dar promitem ca ne concentram si sa exploatam la maxim potențialul bătrânului nostru Opel Kadett, care se pare ca mai are multe spus in motorsport.” ne-a declarat Zita.

După ce in anul 2017, alte doua echipaje ale As. „Clubului Sportiv Daniela Zaharie“ au participat la acest eveniment, in weekendul care urmează, echipajul Popa / Lorincz se va aventura pe traseul care a fost gândit în așa fel încât să ofere participanților trei zile de poveste pe drumurile din județul Sibiu. Punctul principal al evenimentului va fi Piața Mare din Sibiu, aici având loc parada mașinilor, startul festiv, sosirea după fiecare zi de concurs și, desigur, festivitatea de premiere.

Vineri, în prima zi de competiție, traseul include o trecere prin zona Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Sibiel, si altele, urmând sa ajungă seara in Piața Mare din Sibiu.

Sâmbătă, participanții vor descoperi cealaltă jumătate a județului, cel mai așteptat moment fiind urcarea pe Transfăgărășan, până la Bâlea Lac, la o altitudine de 2.043 metri. De aici se va pleca spre Biertan, Mediaș și apoi vor reveni la Sibiu, în Piața Mare.

Toate detaliile referitoare la eveniment sunt disponibile pe site-ul www.raliulsibiului.ro

După competiția de la Sibiu, pentru echipa timișoreană „Sport Masters Year 2012“ urmează o noua provocare, si anume The Central European ORI Cup Rd 5&6 “Memorialul Daniela Zaharie”, singurul eveniment cu 2 secțiuni: orientare si autoslalom, care se va desfășura in Timișoara, chiar in parcarea Shopping City Timișoara, in weekendul 24-25 August 2018.

