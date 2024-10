Echipamente IT în valoare de 688.383 lei pentru Școala Generală cu clasele 0-VIII Giroc

Echipamente IT în valoare de 688.383 lei pentru Școala Generală cu clasele...

Primăria Giroc anunță că au ajuns primele echipamente IT necesare procesului educațional în cadrul proiectului „Reabilitare și extindere clădiri pentru Școala Generală cu clasele 0-VIII din comuna Giroc, județul Timiș”.

În cadrul acestui proiect au fost livrate la școala de la fostele Unități Militare următoarele echipamente:

36 PC-uri All in One

27 laptopuri

11 table interactive

25 videoproiectoare

4 televizoare smart

14 imprimante

4 multifuncționale

14 ecrane de proiecție

1 server pentru stocare de date

1 server pentru sistemul de supraveghere

1 sistem audio pentru sala de evenimente

1 sistem audio de traducere

Valoarea totală a achiziției este de 688.383,30 lei fără TVA.

Până la finalul acestui an, urmează să ajungă și mobilierul, precum și aparatele de uz casnic necesare funcționării cantinei.

“Ne angajăm să continuăm să aplicăm la fiecare proiect unde avem eligibilitate, pentru a oferi cele mai bune condiții copiilor și cadrelor didactice din comuna noastră”, este mesajul Primăriei Giroc.

