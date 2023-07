Economistul Eric Maskin, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, invitat la UVT

Universitatea de Vest din Timișoara organizează un eveniment excepțional, dedicat economiei. “Ne face o deosebită plăcere să vă anunțăm că distinsul profesor Eric Stark Maskin, laureat al Premiului Nobel pentru Economie în 2007, ne va fi alături în cadrul a două întâlniri pentru a împărtăși cunoștințe și perspective în domeniul său de expertiză”, explică UVT.

Prima dintre întâlniri va avea loc joi, 6 iulie, începând cu ora 18, în Aula Magna a UVT, când economistul Eric Maskin va susține conferința cu titlul „Financial crises: why they happen and what to do about them?”, moderată de redactorul-șef al publicației Forbes România, Ionuț Bonoiu, o voce importantă a presei din domeniul analizei financiare și economice, publicist cu vizibilitate al mediului public românesc.

În data de 7 iulie, vineri, începând de la ora 9, tot în Aula Magna, comunitatea academică din UVT îi va acorda titlul de Doctor Honoris Causa UVT renumitului economist american, într-o festivitate specială.

Eric Stark Maskin este un economist american, laureat al Premiului Nobel pentru Economie în anul 2007 pentru lucrările legate de teoria concepției mecanismelor. Maskin a împărțit premiul Nobel pentru științe economice cu alți doi economiști americani – Leonid Hurwicz și Roger Myerson. Este profesor de economie la Universitatea Harvard.

„Suntem onorați de alăturarea economistului de talie mondială Eric Maskin, laureat Nobel pentru economie în 2007, la comunitatea noastră academică. Prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, Universitatea de Vest din Timișoara îi aduce o recunoaștere exemplarului om de știință Eric Maskin, pentru contribuția adusă la înțelegerea complexității economiei de azi și explicația pe care a dezvoltat-o, cu privire la rolul mecanismelor si a procedurilor care influențează deciziile implicate de tranzacțiile economice”, a transmis rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea.

Cele două evenimente fac parte din programul cultural „La UVT, Cultura este Capitală!”, inclus în Programul Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”, teritoriul Oameni, stația Reflecții, finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte, cofinanțat de Consiliul Județean Timiș, prin programul TimCultura 2023. Acest eveniment este realizat cu sprijinul partenerilor din mediul de business – parteneri Gold: BCR, CTP, VITAS; parteneri Silver: Deloitte România, Linde Gaz România; partener Bronze: ZF.

