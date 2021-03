„Educație & Tehnologie în Antreprenoriat” – o nouă conferință din seria cu și despre „Antreprenoriatul 2.0”, realizată în parteneriat cu Societatea Antreprenorială Studențească a UVT, va avea loc, joi, 25 martie 2021, ora 18, difuzată în format streaming online pe pagina de facebook a Universității de Vest din Timișoara.

De data aceasta este vorba despre un invitat cu o notorietate personală impresionantă, mai ales în rândul publicului tânăr, George Buhnici, binecunoscut prin rolurile sale publice, de no.1 Tech Voice In RO, vlogger, blogger, prezentator TV, dar și din multe alte evenimente publice. Amintim că George Buhnici este absolvent al Universității de Vest din Timișoara.

Întâlnirea de tip dialog online, în care George Buhnici va fi invitatul principal, se va concentra pe o prezentare realizată pe tema viitorului educației digitale și al tehnologiei în lumea antreprenorială, dar va cuprinde și dialoguri libere, pornite din întrebările și curiozitățile studenților și a publicului acestei producții online. Evenimentul este realizat cu sprijinul BCR și al Societății Antreprenoriale Studențești a UVT.

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, recomandă cu căldură participarea în cadrul acestui nou eveniment online creat sub marca UVT:

„Pandemia din 2020, care se continuă și în acest an, a produs schimbări ireversibile în toate formele de exprimare ale vieții universitare. Am înțeles cu toții că avem puterea de a ne adapta și a fi inovativi, astfel că, sunt convins, vom păstra și vom dezvolta pentru mai departe tot ce am învățat și am inovat în acest răstimp.

Conferințele online, distribuite pentru un public mult mai larg, comparativ cu publicul cu care eram obișnuiți până în 2020, sunt o ocazie perfectă de a fi prezenți și a ne marca ideile și cunoașterea în viața comunității noastre. Seria din acest an a conferințelor „Antreprennoriat 2.0” se deschide printr-un eveniment de talie națională, în care George Buhnici, absolvent al UVT, îi va motiva pe tineri, studenți și elevi, dar și pe ceilalți participanți, să se apropie de domeniul fascinant al antreprenoriatului, dezvoltat la granița dintre educație și tehnologie”.

Născut la Timişoara, unde și-a finalizat studiile universitare, în cadrul Universităţii de Vest din Timișoara, la specializarea de Jurnalistică şi Relaţii Publice, George Buhnici și-a început cariera jurnalistică din primul an de facultate, 1999, când s-a angajat la Mix Media Group, unde a fost corespondent de ştiri la radio şi prezentator.

Odată cu trecerea la Antena 1, în 2003, a cunoscut foarte rapid afirmarea în televiziune, pentru început ca jurnalist corespondent, iar apoi, în perioada 2003 – 2007, a fost cooptat în echipa Pro TV, ca reporter cu camera ascunsă pe subiecte legate de infrastructură, investigaţii, IT. George Buhnici nu ezită să sublinieze că, începând din 2007, a creat singurul segment „iLikeIT” de pe piaţa tech, în care, din 2011 şi până în 2019 a fost numărul 1 pe piaţă. Mai apoi, după despărţirea de Pro TV, a continuat pe cont propriu producția și distribuția de conținut editorial dedicat tehnologiei.

