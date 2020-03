Elemente de mitologie din tradițiile europene, într-un spectacol în premieră, la Lugoj

Asociația FOA – Fusion of Arts, din Lugoj, desfășoară proiectul “Legend of the Great Birth” (LeGreBi), finanțat prin programul Europa Creativă – Subprogramul Cultura 2014-2020 – proiecte de cooperare legate de Anul European al Patrimoniului Cultural 2018. „Proiectul urmărește să folosească puterea pe care o are mitologia în dezvoltarea identităților pentru a promova unitatea și a evidenția similitudini în rădăcinile poporului european. Din acest motiv, ne propunem să dezvoltăm un spectacol care să includă elemente de mitologie din tradițiile europene (greacă, nordică, celtică, dacică, latină, slavică). Mitul care a fost selectat pentru a forma baza acestor spectacole este mitul creației (mitul unei mari nașteri), deoarece apare în toate mitologiile cu o semnificație aparte”, a declarat prof. Flavia Rosana Căpraru, coordonatoarea Asociaţiei FOA – Fusion of Arts. Proiectul este desfășurat în România de Asociația FOA – Fusion of Arts, în parteneriat cu: Aeroplio-Topos Allou (Grecia, coordonator de proiect), Action Synergy (Grecia), AIDA fondazione (Italia), Stella Polaris (Norvegia), Smashing Times (Irlanda) și Stowarzyszenie Teatr Krzyk (Polonia). În cadrul proiectului, Asociația FOA – Fusion of Arts va pune în scenă, în colaborare cu Fundația Județeană pentru Tineret Timiș – FITT, piesa de teatru „Legenda Marii Creații”, care va avea premiera, la Lugoj, luni, 9 martie, de la ora 19:00, la Teatrul Municipal „Traian Grozăvescu”. Regia spectacolului este semnată de Bogdan Crișan, Irina David și Cristian Alexandru, coregrafia – Rebeca Tomescu, iar muzica – Eliana Zah.

Comentarii

comentarii