Elevi și studenți au remodelat parcurile Timișoarei. Planificarea pentru multifuncționalitate i-a impresionat pe norvegieni

Mai multe echipe de elevi și studenți din Timișoara au participat la un concurs de idei privind remodelarea parcurilor din oraș în sensul planificării pentru multifuncționalitate, în cadrul proiectului „The culture of parks – parks of culture”, coordonat de Universitatea Politehnica Timișoara, iar soluțiile aduse de tineri i-a impresionat pe oaspeții norvegieni care asigură finanțarea acestuia.

Universitatea Politehnica Timisoara este o instituţie care participă activ şi semnificativ la creșterea gradului de conștientizare în rândul tinerilor cu privire la importanța spațiilor verzi din oraș și oferirea unor soluții de sustenabilitate, inclusiv în ceea ce priveşte spaţiul verde comunitar prin activitatea cercetătorilor universitătii. În acest sens, prin proiectul „The culture of parks – parks of culture” al cărui promotor este, alături de două instituţii din Norvegia – Norwegian Institute for Bioeconomy Research (NIBIO) și Norwegian University of Science and Technology (NTNU) – s-au întreprins o serie de activităţi, precum mese rotunde și workshopuri în care numeroși experţi români și norvegieni au căutat soluţii de colaborare și de dezvoltare ale unor noi proiecte pentru orașul de pe Bega.

Specialiștii norvegieni au vizitat parcurile centrale ale Timișoarei în vederea analizei multifuncţionalităţii lor și, totodată, au constituit juriul unui concurs de idei care pot fi transformate în proiecte concrete, numit sugestiv Reshaping our Parks – Planning for Multifunctionality (Remodelarea parcurilor noastre – Planificarea pentru multifuncționalitate). Acest eveniment, adresat elevilor și studenţilor, și-a propus să invite participanții să regândească spațiile verzi existente în oraș, astfel încât acestea să devină multifuncționale sau să propună noi spații multifuncționale urbane, pentru un oraș rezilient și sustenabil, care să satisfacă nevoile pe care cetăţenii oraşului le au.

La acest concurs au participat 27 de tineri, organizaţi în 8 echipe, prezentând idei care au impresionat membrii juriului: https://youtu.be/FcNsEBY58Zw. Calitatea prezentărilor s-a datorat și susţinerii mentorilor de care echipele s-au bucurat: Mirela Szitar Sîrbu – cadru didactic universitar al Facultăţii de Arhitectură și Urbanism a Universitătii Politehnica Timișoara, Georgeta Iovănel – profesor al Liceului Teoretic „Grigore Moisil”, Daniel Urlea – profesor al Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau”, Otilia Milutinovici – profesor al Şcolii Gimnaziale nr. 19 „Avram Iancu”, Adina Grozăvescu și Elena Bărbușu – cadre didactice ale Liceului Teoretic Logos, Cristina Curea, profesor consilier la Colegiul Național „C.D. Loga” și Cristian Berar – cadru didactic la Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara.

Creativitatea și implicarea tinerilor participanţi au fost recompensate cu premii în valoare totală de 3000 lei, oferite de către doi sponsori ai evenimentului – SC BB Imo SRL Arad si SC Auto Schunn SRL.

Proiectul „Cultura parcurilor în orașe – parcuri ale culturii”, beneficiază de un grant în valoare de 242.517,26 lei din Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE si Norvegiene.

Granturile SEE și norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Norvegiei pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. Sunt două obiective generale: reducerea disparităților economice și sociale în Europa și consolidarea relațiilor bilaterale între statele donatoare și 15 state UE din centrul și sudul Europei și statele baltice. Cele trei state donatoare cooperează îndeaproape cu UE în baza Acordului privind Spațiul Economic European (SEE). Între 1994 și 2014, statele donatoare au contribuit cu €3,3 miliarde prin scheme consecutive de grant. Pentru perioada 2014-2021, granturile SEE și norvegiene se ridică la €2,8 miliarde. Mai multe detalii sunt disponibile pe: https://eeagrants.org/ și https://www.eeagrants.ro/.

Mai multe detalii privind proiectul se pot afla de la ș.l.ing.dr. Rareș Hălbac, director de proiect – rares.halbac-cotoara-zamfir@upt.ro, sau urmărind pagina de Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/profile.php?id=100084241691085 .

