Elevii clasei a XII-a N au protestat în fața Liceul Lenau din Timișoara, cerând schimbarea profesoarei Adina Crăciunescu. O acuză inclusiv de promovarea unei retorici pro-legionare

Elevii clasei a XII-a N din cadrul Liceului Teoretic “Nikolaus Lenau” Timișoara au protestat luni, 7 aprilie, în fața unității școlare. Ei au o revendicare mult mai veche: schimbarea profesoarei Crăciunescu Adina.

Și părinții elevilor clasei a XII-a N au întocmit o sesizare către conducerea liceului în care susțin nemulțumirile elevilor cu privire la prof. Crăciunescu.

În sesizare părinții solicită, la rândul lor, schimbarea profesorului Crăciunescu Adina de la clasa a XII-a N.

“Stimată doamnă director, colectivul de părinți al clasei a XII-a N vă adresează și înaintează această sesizare pentru a semnala anumite nereguli apărute în relația dintre profesoara de limbă și literatură română Crăciunescu Adina și elevii clasei. În baza observațiilor directe ale copiilor noștri din timpul orelor de limbă și literatură română, precum și a feedback-ului primit din partea acestora, am constatat următoarele aspecte care afectează procesul educațional“, se arată în document.

Părinții prezintă următoarele probleme:

Comportamentul general și gestionarea orelor

Doamna profesoară întârzie în mod repetat la ore; a devenit deja o obișnuință ca dânsa să ajungă în clasă după 20-25 de minute de la momentul începerii orei. Anul școlar trecut a existat chiar situația când aceasta a ajuns cu un minut înainte de finalul orei, doar pentru a face prezența la clasă, ca mai apoi să plece. În mod absurd, doamna profesoară are un set de reguli, numite regulile de aur, pe care îl face cunoscut elevilor la începutul fiecărui an școlar. Unele dintre aceste reguli încalcă drepturile elevilor și în această privință exemplificăm următoarele: în cazul în care un elev întârzie, acesta urmează să suporte consecințele și anume, va fi ascultat în fața clasei din toată materia predată de la începutul anului școlar.

Ca o consecință la cele enunțate anterior, doamna profesoară își prelungește adesea timpul de predare și pe perioada pauzelor, existând chiar situații în care profesorul care avea următoarea oră să intre în clasă și doamna profesoară de limbă și literatură română încă să fie la catedră.

De cele mai multe ori, așa cum a fost și în cazul ultimei opere studiate Testament de Tudor Arghezi, lecțiile trebuie copiate acasă, acestea fiind ori postate pe platforma Classroom, ori luate de la colegii din clasa paralelă XII STS. Astfel, elevii primesc ca temă să copieze documente Word chiar și de câte 3-4 pagini, cadrul didactic sugerând ideea că nu vrea să piardă timp din oră pentru ca elevii să își noteze ideile în caiet. Mai mult de atât, în cazul în care un elev nu își face „tema”, acesta va fi sancționat cu o bulină neagră notată în caietul personal al doamnei profesoare, iar la o a doua abatere de acest fel, elevul în cauză urmează să fie evaluat din toată materia.

Cadrul didactic depășește durata de corectare a lucrărilor, limita stabilită prin lege fiind de trei săptămâni (de exemplu, doamna profesoară a prezentat corectarea ultimei lucrări scrise la șase săptămâni de la susținerea acesteia).

Pregătirea pentru examenul de bacalaureat

O problemă majoră ce ne îngrijorează pe noi, colectivul de părinți, dar și pe copii, este legată de acoperirea materiei de bacalaureat și de modul în care se desfășoară predarea acesteia în cadrul orelor de curs. Având în vedere că la finalul acestui an școlar, elevii clasei a XII-a N urmează să susțină probele scrise la examenul de absolvire a liceului vrem să aducem în atenția dumneavoastră următoarele aspecte:

Pe perioada celor trei ani, doamna profesor a predat materia din programa școlară doar parțial. Astfel, nenumărate opere literare ce trebuie a fi studiate pentru rezolvarea subiectului III de la examenul de bacalaureat au fost total lăsate de-o parte (câteva exemple de opere ce ar fi trebuit predate până în clasa a XI-a inclusiv sunt: Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu, Maitreyi de Mircea Eliade, Enigma Otiliei de George Călinescu, Ion de Liviu Rebreanu, Baltagul de Mihail Sadoveanu, poezia Luceafărul de Mihai Eminescu etc.). Considerând faptul că doamna profesoară a susținut la clasă că este în urmă cu materia și în acest an școlar, nu știm când, sau mai bine zis, dacă operele enumerate mai sus vor mai putea fi predate până în luna iunie, la momentul susținerii examenului.

Adesea, discuțiile de la clasă iau o cu totul altă direcție, deviind de la subiect și ajungându-se la monologuri interminabile din partea cadrului didactic care de cele mai multe ori fac referire sau trimitere la pasaje biblice, orele de limbă și literatură română transformându-se astfel, mai degrabă, în adevărate ore de religie.

De la începutul clasei a IX-a și până în prezent, doamna profesoară nu a exersat împreună cu elevii niciun eseu de tip BAC cu elevii la clasă, de fiecare dată, aceștia având a-l face ca temă de casă sau primindu-l direct sub formă de test.

Doar la anumite opere studiate, cadrul didactic a pus la dispoziția elevilor materiale de studiu (de exemplu: eseuri de tip BAC pentru opere care apar în programa de examen).

După o absență de o săptămână de la clasă, pe baza unui concediu medical, cadrul didactic i-a înștiințat inițial pe elevi că nu o să mai predea Testament de Tudor Arghezi (operă ce apare în programa de examen), pe motiv că dânsa presupune că elevii au studiat deja opera literară la meditații. Totuși, după două ore alocate poeziei, elevii au dat test. Considerăm inadecvate insinuările de acest tip.

Metodele de evaluare și relația cu elevii

Pe parcursul anilor, mai mulți elevi au sesizat faptul că modul de evaluare făcut de doamna profesoară de limbă și literatură română este, mai degrabă, unul subiectiv; de fiecare dată când a avut discuții în contradictoriu cu câte un elev la clasă sau un părinte, doamna profesoară a lăsat ca acest lucru să se reflecte și în viitoarele note acordate. Considerăm că procesul de evaluare practicat de cadrul didactic se bazează pe intimidare și pedepse, fapt ce afectează dezvoltarea psiho-emoțională a elevilor.

Pe motiv că doi elevi au plecat înaintea unei ore de suplinire de limbă și literatură română, doamna profesoară a considerat că este cazul să îi asculte, chiar dacă unul dintre elevi i-a explicat dânsei ca a lipsit din motive medicale și nu a venit nici ziua următoare la școală. Cel de-al doilea elev în cauză a fost evaluat oral pe o perioadă de o săptămână și jumătate, adică pe parcursul a șase ore la clasă, primind la final nota trei.

Evaluarea orală se întinde adesea pe parcursul a mai multor ore, lucru pe care îl considerăm un abuz de putere din partea cadrului didactic; mai mult decât atât, prin această abordare de evaluare orală se pierde foarte mult timp din oră și, implicit, din timpul de predare efectiv.

In anii precedenți au existat chiar cazuri atât de tensionate apărute între cadrul didactic și elevi, încât elevii au ieșit plângând din sala de curs, acestora fiindu-le scrisă și o sesizare în care doamna profesoară explică „comportamentul neadecvat” de care au dat dovadă.

Rugată de o elevă să-i explice motivul pentru care i-a fost acordat un anumit punctaj la o lucrare scrisă, doamna profesoară i-a spus acesteia să meargă la meditații și să o întrebe pe profesoara de acolo care sunt criteriile de corectare dacă ea nu le cunoaște.

Comportament nepotrivit și promovarea unor idei controversate

Cadrul didactic răspândește teorii conspiraționiste la clasă (de exemplu, doamna profesoară a susținut în timpul orelor de curs ideea că limba latină derivă din limba română, și nu invers, invocând faptul că ar exista documente secrete la Vatican ce sunt ținute bine ascunse pentru a nu dezvălui adevărul; promovarea narativei cum că „legionarii adevărați” nu au fost responsabili de toate omorurile de care au fost acuzați, ci că mai degrabă au fost victimele unui sistem care încerca să-i învinovățească: asasinatul lui Nicolae Iorga nu ar fi fost vina legionarilor).

Promovarea de retorică pro-legionară care s-a manifestat, în special, în timpul orelor dedicate pregătirii examenului de bacalaureat din săptămâna altfel (16-20 decembrie, în ziua 17 decembrie) (rularea unui documentar care intervieva persoane cu afilieri legionare, acest documentar numindu-se Șapte cuvinte, iar intervalul unde se manifestă această poziție este de la minutul 5:20 la minutul 6:40; citarea dintr-o carte numită Sfinții închisorilor care conținea citate de la o persoană numită Maica Mihaela Iordache, membră a Mișcării Legionare, în care aceasta susține corectitudinea cauzei legionare și nevinovăția lui Corneliu Zelea-Codreanu, banalizând crimele și atrocitățile comise de acești agenți; două dintre aceste citate sunt: „Vor veni mulţi care vă vor sili să recunoașteți că Mişcarea a avut un drum greşit şi că tot restul luptei a fost o rătăcire. Tuturor acestora le veţi răspunde răspicat: Ei nu au greşit. Ei ne- au scos din fundul unei adânci prăpăstii de întuneric, dezmăț şi necredinţa. Au aprins o făclie şi am mers cu toţii ţintă spre ea. Dacă am greşit că am scos sabia, am şi acceptat să fim răpuși prin ea şi este adevărat că au curmat vieţi de oameni pe care nu aveam dreptul să le frângem. Dar astăzi, ridicaţi pe jertfele scumpe ale celor ce ne-au fost călăuze, vedem cărarea cea adevărată şi suntem siguri de lumină. Am vorbit despre Hristos şi am mers în parte, după puteri, pe urmele Lui. Acum suntem total ai lui Hristos şi, alături de El, drumul nostru înseamnă dragoste şi lăsarea tuturor celorlalte, inclusiv a răzbunării, pe seama lui Dumnezeu, iar grija noastră să fie una singura: aceea de a cunoaşte voia Lui şi apoi de a o îndeplini întocmai”. – Maica Mihaela Iordache, membra a Mișcării Legionare, și „Corneliu Zelea-Codreanu este nevinovat şi pentru acest adevăr sunt gata de moarte”. – Maica Mihaela Iordache).

Mai mult de atât, nu sunt puține dățile când doamna profesoară a făcut remarci nepotrivite (câteva exemple: există suficiente dovezi care să ateste faptul că Ortodoxia este religia corectă, pandemia a fost doar un experiment social, antibioticele sunt anti-viață, a numit un elev de la clasă „copil cu nevoi speciale” etc.).

Solicitarea unor resurse și activități nejustificate

În clasa a IX-a, doamna profesoară a solicitat achiziționarea unui auxiliar cu 54 de teste de pregătire pentru examenul de bacalaureat, urmând ca în acest an școlar, elevilor să li se ceară cumpărarea altuia, acesta având 72 de teste. Ciudat este faptul că, până în momentul de față, niciun test din cele două auxiliare nu a fost rezolvat la clasă, în ciuda „necesității” achiziționării acestora.

Anul școlar trecut, doamna profesoară le-a cerut elevilor să pregătească o scenetă de teatru la opera literară Ion de Liviu Rebreanu, fără ca măcar să fi predat sau discutat ceva legat de această operă în prealabil. Motivul solicitării doamnei profesoare se baza pe faptul că în acea săptămână dânsa avea inspecție la clasă și voia ca și doamna inspector să vadă „modul interactiv” de desfășurare a orelor de limbă și literatură română.

În clasa a IX-a, elevilor li s-a solicitat să rezolve integral o culegere destinată claselor a III-a și a IV-a, intitulată Caruselul ortogramelor. Deși ni s-a cerut acordul pentru achiziționarea acesteia, considerăm că o astfel de sarcină nu este potrivită pentru elevi de liceu care au obținut rezultate remarcabile la Evaluarea Națională. În plus, doamna profesoară le-a comunicat elevilor că, în cazul în care cineva refuză să achiziționeze și să rezolve auxiliarul, acesta va fi evaluat printr-un test.

În încheierea sesizării părinții și elevii concluzionează că doamna profesor Adina Crăciunescu are un comportament necorespunzător și o abordare didactică necorespunzătoare. De aceea solicită direcțiunii Liceului Nikolaus Lenau schimbarea cu un alt cadru didactic.

“În lumina celor prezentate mai sus, considerăm că aspectele semnalate reflectă un comportament necorespunzător și o abordare didactică neadecvată, care afectează semnificativ procesul educațional al elevilor din clasa a XII-a N. Având în vedere importanța crucială a acestui an școlar pentru viitorul elevilor noștri, vă solicităm respectuos să analizați cu prioritate situația și să luați măsurile necesare pentru a asigura un mediu educațional echilibrat, bazat pe profesionalism și respect reciproc.

În acest sens, solicităm respectuos schimbarea doamnei profesor Crăciunescu Adina cu un cadru didactic capabil să gestioneze cu responsabilitate pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat, astfel încât aceștia să poată beneficia de șanse egale pentru performanță!“, se arată în sesizarea înaintată conducerii școlii în urma unei decizii adoptate de comitetul de părinți al clasei a XII-a N, în cadrul căreia un număr mare de voturi „DA” au fost exprimate în favoarea întocmirii acestui demers.

Ce spune conducerea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timișoara?

“Nu știm ce să mai facem! Conform legislației, nu se poate schimba profesorul în timpul anului școlar. Tot ce s-a putut să facem am făcut! Am avut discuții formale și informale, a fost și o cercetare disciplinară”, a spus prof. Mateiu Gabriela, directoarea unității școlare.

În legătură cu acuzațiile părinților și elevilor aduse doamnei profesoare Crăciunescu, doamna director Mateiu Gabriela, a adăugat:

“Mai multe clasei acuză aceleași lucru. E clar că materia nu a fost parcursă în ritmul care trebuia. Ce s-a dat la simulare în urmă cu două săptămâni nu s-a predat la clasă. Trei clase acuză același lucru și nu pentru prima dată. Acuzațiile sunt de ani de zile. Am purtat discuții și la Inspectoratul Școlar Timiș. Acum situația se acutizează și elevii nu mai vor să intre la clasă”, a spus prof. Mateiu Gabriela.

Ce spune prof. Adina Crăciunescu!

Doamna director Gabriela a mai spus că direcțiunea liceului a discutat de multe ori cu prof. Adina Crăciunescu despre aceste probleme, iar prof. Crăciunescu a susținut că nu sunt adevărate acuzațiile.

“Am vorbit de nenumărate ori cu doamna profesoară Crăciunescu despre aceste probleme și a spus că ea face ceea ce trebuie, iar acuzele elevilor și părinților la adresa ei sunt nefondate”, a concluzionat directoarea Mateiu Gabriela.

Comentarii

comentarii