Elevii de la Lenau continuă protestele. Tinerii susțin că profesoara de română este abuzivă și le ţine discursuri religioase și politice

Elevii clasei a a XII-a N a Liceului Teoretic “Nikolaus Lenau” din Timișoara au intrat în cea de-a doua zi de proteste, în fața clădirii instituţiei de învăţământ. Marţi, 8 aprilie, elevii au refuzat să intre la ora de Științe Sociale, tot în semn de protest față de atitudinea profesoarei de limba și literatura română Adina Crăciunescu.

Liceeni, dar și părinții acestora, o acuză pe profesoara de română că nu respectă programa, că ţine discursuri religioase şi politice şi că are un comportament abuziv la ore.

Conducerea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau susține că plângerile elevilor și ale părinților curg de câțiva ani, fără să fi fost luată vreo măsură concretă. Abia în acest an școlar s-a efectuat o cercetare disciplinară, care a confirmat că toate nemulțumirile elevilor care protestează, dar și plângerile părinților, sunt întemeiate.

Deși a fost sancționat conform Legii educației, spun reprezentanții conducerii unității de învățământ, profesorul de limba și literatura română, care predă la acel liceu din anul 2009, nu poate fi înlăturat de la clasă.

“Nu știm ce să mai facem! Conform legislației, nu se poate schimba profesorul în timpul anului școlar. Tot ce s-a putut să facem am făcut! Am avut discuții formale și informale, a fost și o cercetare disciplinară. Mai multe clasei acuză aceleași lucru. E clar că materia nu a fost parcursă în ritmul care trebuia. Ce s-a dat la simulare în urmă cu două săptămâni nu s-a predat la clasă. Trei clase acuză același lucru și nu pentru prima dată. Acuzațiile sunt de ani de zile. Am purtat discuții și la Inspectoratul Școlar Timiș. Acum situația se acutizează și elevii nu mai vor să intre la clasă”, ne-a declarat prof. Gabriela Mateiu, directoarea unității școlare.

După ce în urma mai multor discuții între părinți, profesori și cadrul didactic de limba română nu s-a ajuns la o înțelegere, elevii spun că vor protesta în fața unității de învățământ până la finalul anului.

