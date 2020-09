Elevii de la Liceul de Arte Plastice încep școala în ”scenariul roșu” din cauza incompetenței Primăriei Timișoara. Reparațiile grupurilor sanitare au început joi, după trei ani de promisiuni

Joi, 10 septembrie, ZdV prezenta condițiile crunte în care elevii de la Liceul de Artă din Timișoara ar fi trebuit să înceapă școala, după trei ani de promisiuni neonorate de primărie. Chiar cu o zi în urmă, miercuri, în ședința Consiliului de Administrație al Școlii s-a luat o hotărâre neobișnuită. Din cauza pandemiei de COVID-19, fiecare școală trebuia să decidă în care dintre cele trei scenarii își chema elevii. La Liceul de Arte Plastice, odată ce Primăria Timișoara a promis că trimite muncitorii Colterm să facă reparații, s-au adoptat toate trei…

Astfel, de luni, 14 septembrie, până vineri, 25 septembrie, clasele a V-a și a VIII-a intră în „scenariul verde”, adică vin toți elevii la școală, cele patru clase de a XII-a în „scenariul galben”, adică vin doar jumătate dintre elevi la școală și jumătate participă online, iar celelalte clase în „scenariul roșu”, cu toți elevii luând parte la ore doar online. Acest lucru a fost hotărât după discuții purtate de Dana Miclăuș-Mercea, membră în Consiliul de Administrație, și Mărioara Popescu, reprezentanta sindicatului profesorilor, cu Anca Lăudatu, responsabila „Școli-spitale” în Primăria Timișoara.

În conferința de presă de vineri, 11 septembrie, primarul Nicolae Robu, întrebat despre starea școlii, a dat vina pe faptul că nu se știa despre aceste probleme decât prea târziu. Asta în condițiile în care Liceul de Arte își desfășoară activitatea în clădirea de pe strada Lorena de trei ani zile. Robu nu a ezitat să atace și fosta administrație locală. Cu o zi în urmă, și contracandidatul lui Robu la alegerile locale din septembrie, Dominic Fritz de la USR PLUS, a abordat subiectul, într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook, în care s-a înregistrat în fața liceului, vorbind cu părintele unui elev.

Despre situația liceului, Robu a spus: „Știu că a fost primit un memoriu, că sunt nereguli la Liceul de Arte Plastice, unul dintre liceele pentru care a făcut cele mai multe. Am avut foarte multe de plătit de pe urma celor de la Liceul de Arte Plastice, lăsați fiind de administrația precedentă, de dinainte să fiu eu primar, să plătească 30.000 de euro chirie într-o clădire care nu era corespunzătoare, doar fiindcă era într-o zonă centrală. Eu nu am vrut să fac așa ceva. I-am mutat la Colegiul de Vest, acolo erau spații nefolosite. (…) Am pregătit între timp spații la Liceul Energetic și acolo este un campus excepțional. Sunt convins că nici nu au visat să aibă așa spații. Eu țin, de fapt, foarte mult la Liceul de Arte Plastice, eu țin foarte mult la Liceul de Muzică, la toți copiii Timișoarei, dar aceste două licee, de arte plastice, respectiv de muzică sunt licee mai aparte care se ocupă de talente care nu există în fiecare copil și care, evident ne bucură sufletele tuturor”.

Mai mult, edilul spune că s-au făcut destule investiții în această clădire din partea Primăriei pentru a o aduce la starea în care este acum, iar probleme existente sunt doar minore. Lucrătorii Colterm, în 2017, au intervenit pentru „a face ca spațiile să poată fi folosite”, a explicat Robu. Celelalte probleme, consideră primarul, sunt generate de faptul că liceul nu are director, unele responsabilități astfel ajungând drept urmare și pe umerii părinților. Pe de altă parte, atât materialul semnat de „Cetățean în Timișoara”, cât și discuțiile purtate de Dominic Fritz cu părintele unui elev al liceului, arată că investițiile făcute în clasele de studiu au provenit exclusiv din banii părinților și din sponsorizări.

„Păi acum trebuia să primim acel memoriu? De ce nu l-am primit acum două luni, acum patru luni… l-am primit acuma. Eu, a doua zi, am trimis echipele Colterm să pregătim școala pentru momentul în care elevii vor reveni la învățământul normal. Asta e situația! Evident, eu sunt revoltat. Am mai pomenit că unii directori sunt implicați în jocuri politice, așa cum și pe elevi îi implică unii în jocuri politice, dar eu rămân consecvent pe poziția mea”, a mai spus Robu. Și în această privință, în videoclipul postat de Fritz, useristul spunea că până în momentul filmării videoclipului (joi, 10 septembrie – n.r.) încă nu venise niciun muncitor.

Evident, memoriul respectiv fusese trimis la primăria, încă condusă de Nicolae Robu, de mai multe ori, în ultimii trei ani.

Robu a mai menționat că el nu face nicio diferență între directori – deci, nici între școli – pe criterii politice sau alte criterii, doar să fie să fie anunțat de vreo neregulă și o rezolvă. „Nu pot eu – și nu am o armată de oameni – să verific ce este în fiecare școală, să verific dacă un robinet funcționează sau nu funcționează. Am făcut să existe apă caldă în toate școlile din Timișoara. Acest obiectiv este atins. Mi s-a spus că suntem singurul oraș (din România – n.r.) în care s-a făcut asta”. De menționat că și Fritz a abordat acest aspect, iar părintele invitat de acesta a precizat că în clădirea Liceului de Arte Plastice nu a curs până acum apă caldă… Mai mult, grupuri sanitare s-ar găsi doar în corpul A, singurul unde ar să se desfășoare cursuri în primele două săptămâni de școală din acest an școlar.

