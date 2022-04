Elevii de la Școala nr. 2 Timișoara,  în proiecte internaționale eTwining, alături de copii din Turcia, Italia, Slovacia și Macedonia

În acest an școlar, Școala Gimnazială nr. 2 Timișoara continuă activitatea în cadrul parteneriatelor internaționale prin desfășurarea de proiecte eTwinning.

Un grup de elevi din clasa a VI-a A, coordonați de doamna profesor Crăciun Ileana, participă la proiectul european „My First Code”, în care elevii de la Școala nr. 2, alături de cei din Turcia, își dezvoltă abilitățile de programare prin utilizarea algoritmilor și a gândirii computaționale.

Elevii folosesc Scratch și a unor aplicații și sunt orientați spre găsirea de soluții și adaptarea la situații noi.

O provocare pentru elevii clasei Pregătitoare C, coordonați de doamna profesor pentru învățământ primar, Hrebenaci Dochia, este participarea la activitățile proiectului eTwinning „My school, my city, my region”.

“În cadrul acestui proiect mai sunt implicați și elevi din Slovacia, Italia și Macedonia de Nord. Obiectivul activităților este realizarea unui schimb cultural care evidențiază valorile istorice, naturale și culturale din diferite țări. Elevii și cadrele didactice au acces la un cadru activ de învățare prin intermediul platformei europene de parteneriate școlare, https://www.etwinning.net la instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul didactic, iar rezultatele sunt îmbunătăţirea competenţelor de utilizare a noilor tehnologii, cunoaşterea şi dialogul intercultural”, a explicat prof. Ileana Crăciun.

