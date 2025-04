Elevii Liceului Tehnologic de Vest din Timișoara protestează împotriva deciziei Primăriei Timișoara de a-i muta în altă școală – video

Elevii Liceului Tehnologic de Vest Timișoara protestează în fața instituției de învățământ, după ce viceprimarul Ruben Lațcău a anunțat vineri că vor fi mutați într-o altă unitate de învățământ, pentru a face loc celor de la Colegiul Național „Ana Aslan”.

Decizia survine în contextul lucrărilor de reabilitare ce urmează a fi efectuate în clădirea colegiului.

Luni, viceprimarul Ruben Lațcău le-a vorbit elevilor încercând să argumenteze necesitatea mutării.

Comitetul de părinți din cadrul Liceului Tehnologic de Vest Timișoara a trimis un amplu memoriu autorităților locale pentru a arăta situația extrem de critică în care își desfășoară activitatea elevii.

Documentul a fost înaintat conducerii Liceului Tehnologic de Vest, Primăriei și Consiliului Local Timișoara și Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

În memoriu, se arată că, în urma distrugerii acoperișului școlii, în timpul unei furtuni violente din toamna anului 2017, liceul a funcționat timp de 2 ani în clădirea care s-a degradat de la an la an. Din anul 2019, când au început lucrările de reabilitare, conform autorizației de construire, corpul profesoral împreună cu elevii au trebuit să facă o serie de sacrificii grele.

Renunțarea la ateliere pentru școala profesională și transformarea lor în săli de clasă, improprii desfășurării orelor de curs

. Desfășurarea orelor de curs în două schimburi și în două sedii, de la 7.30, cu ore de 45 de minute și pauze de 5 minute, vreme de 3 ani. Transformarea unor camere din internatul școlii pentru a crea săli de clasă.

Părinții mai susțin că au aflat din presă că unitatea școlară în care studiază copiii lor va fi relocată, prin declarațiile viceprimarului municipiului Timișoara. Acest lucru, conform declarației date, urmează a fi făcut în săptămânile următoare, deoarece lucrările de reabilitare a clădirii în care a funcționat liceul se apropie de final, iar Primăria Timișoara a decis ca un alt liceu, Colegiul Național Ana Aslan (Timișoara), să fie mutat definitiv în clădirea renovată.

”Din declarațiile în presă ale domnului viceprimar Ruben Lațcău, reies foarte multe neadevăruri. Astfel, domnul viceprimar nu cunoaște denumirea școlii noastre, pe care o numește colegiu. Apoi face o afirmație discriminatorie, când declară că motivul pentru care relochează Colegiul Național Ana Aslan este păstrarea titulaturii de Colegiu Național”, se arată în memoriul părinților.

În document, părinții mai susțin că referitor la spațiile din clădire, viceprimarul afirmă că sunt 24 de săli de clasă pe care elevii Liceului Tehnologic de Vest nu le pot ocupa nici pe jumătate, greșind numărul elevilor. Viceprimarul afirmă că sunt 450 de elevi, când datele din SIIIR arată clar că sunt înscriși 540 de elevi.

În memoriu, se mai arată următoarele:

”Liceul își desfășoară activitatea în clădire din anul 1946 și de aceea trebuie să funcționeze în aceeași locație din următoarele motive:

Clădirea de pe bdul Regele Carol I, nr. 11 se află în proximitatea gării și a autogării, fapt ce avantajează prezența la timp pentru orele de curs a numărului mare de elevi navetiști (63% din totalul elevilor).

Atelierele în care se desfășoară pregătirea practică, sunt situate pe str. Gh. Pop de Băsești la distanța de 10 minute de mers pe jos.

Clădirea internatului este amplasată în curtea școlii. Cantina este situată lângă școală. La nivel național, este încurajată dezvoltarea învățământului profesional dual, iar specializările absolvite sunt foarte căutate pe piața muncii”.

Iată care sunt concluzii trase de părinți în memoriu:

”Date fiind motivele enumerate mai sus, tradiția școlii asigură specialiști de calitate în domeniul electric, al construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice. Printr-o eventuală relocare nu s-ar putea asigura condițiile optime pentru desfășurarea în condiții normale a actului instructiv-educativ (distanța mare față de ateliere, cantină și internat). De asemenea, nesincronizarea mijloacelor de transport din localitățile elevilor navetiști până la gară / autogară, iar mai apoi cu cele locale, ar duce la creșterea ratei abandonului școlar”.

Viceprimarul Ruben Lațcău a fost prezent la eveniment și a avut o discuție cu profesorii în sala de sport.

“Am venit cu sinceritatea și cu inima deschisă și îmi pare rău că nu am început discuțiile cu dumneavoastră în urmă cu mai mulți ani”, a fost mesajul lui Lațcău.

El a adăugat ca a început un dialog de trei ani cu Inspectoratul Școlar Timiș și cu conducerile școlilor și le-a spus că e nevoie de școli și să se refacă cât mai multe, dar apare problema fizică că nu se mai poate lucra cu elevii în incintă. De aceea e nevoie de soluții și găsite diferite variante și să se facă relocări.

“Eu nu vin să zic care sunt soluțiile. De trei ani de zile, s-au promis variante și am ajuns în punctul acesta. Primăria Timișoara are un contract semnat pe Ana Aslan cu ordine de execuție. Suntem într-un punct când avem nevoie să găsim soluții pentru că avem nevoie să reabilităm clădiri. Nu vreau să zic că singura soluție este cea pe care o propunem noi, Primăria Timișoara. Mie mi-a spus că Inspectoratul Școlar vine cu propuneri de variante și am zis ok să propună variantă…!”, a concluzionat Ruben Lațcău.

Ce spune ISJ Timiș?

Inspectoratul Școlar Timiș susține că responsabilitatea privind managementul școlar aparține, conform legii, Inspectoratului Școlar și Ministerului Educației. ISJ este deschis colaborării cu autoritățile locale, însă orice propunere de reorganizare sau relocare trebuie să fie fezabilă din punct de vedere educațional și agreată de comunitatea școlară. Scopul principal este asigurarea unui mediu educațional adecvat, care să nu afecteze performanța elevilor și să nu pună presiune nejustificată asupra cadrelor didactice. Închiderea sau comasarea unor școli nu reprezintă automat o îmbunătățire a calității actului educațional.

ISJ Timiș și directorii unităților de învățământ susțin că au încercat permanent să găsească soluții constructive și durabile, care să nu pună în pericol stabilitatea procesului de învățământ. Orice decizie privind infrastructura școlară trebuie luată prin dialog, consultare și analiză atentă.

“Solicităm, pe această cale, reprezentanților Primăriei Timișoara să înainteze propuneri clare, realiste, bazate pe consultarea specialiștilor și pe evaluări obiective. De asemenea, facem apel la reținere în declarațiile publice, pentru a evita confuzia privind rolurile și limitările celor două instituții”, atenționează ISJ.

Inspectoratul mai susține că ISJ este cel care coordonează și evaluează activitatea unităților de învățământ și pe cea a managerilor acestora, iar Primăria și Consiliul Local Timișoara sunt organismele îndrituite să asigure baza materială a școlilor, prin construcția, întreținerea și reparația clădirilor, ambele având în vedere siguranța copiilor și elevilor și accesul egal la educație.

ISJ Timiș reafirmă deschiderea către un dialog constructiv și invită autoritățile locale la o colaborare strânsă și transparentă, în interesul comun al elevilor. Singurul mod de a adopta o soluție bună este să fie gândită în mod profesionist, prin consultarea tuturor factorilor implicați – conducerea școlilor, cadre didactice, părinți, specialiști în domeniu.

“În concluzie, nu vom susține niciun demers care are drept consecință diminuarea calității actului de predare-învățare și nici închiderea unor școli. Inspectoratul Școlar Județean Timiș își asumă misiunea de a proteja și dezvolta sistemul de învățământ, respectând elevii, cadrele didactice și întregul context educațional”, se arată în poziția oficială a ISJ Timiș.

.

Comentarii

comentarii