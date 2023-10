Elevii și studenții au prezentat cu văd ei ”Timișoara viitorului”, la Biblioteca UPT

Cu perspectiva asupra viitorului în formarea tinerelor generaţii, Universitatea Politehnica Timișoara a derulat în acest an o multitudine de proiecte, concentrându-se pe câștigul pe care orașul îl are în urma acestei experienţe – Timișoara Capitală Europeană a Culturii.

Un astfel de proiect, cu un titlu sugestiv, Timișoara – de la capitală europeană a culturii la orașul viitorului. Proiectează viitorul orașului tău, coordonat de ș.l. dr. ing. Rareș Hălbac Cotoară Zamfir, are în derulare în aceasta perioadă (până în 20.10.2023) o expoziţie în care tinerii care învaţă în acest oraș – elevi și studenţi, au putut să își exprime, într-un mod artistic, viziunea asupra modului în care orașul trebuie să arate în viitor. Lucrările sunt expuse în holul central al Bibliotecii UPT și pot fi vizualizate în cadrul programului de vizitare al bibliotecii, de luni până joi, în intervalul 9:00-20:00 sau vineri de la 9:00 până la 18:00.

La vernisajul expoziţiei Proiectează viitorul orașului tău, au participat peste 100 de elevi si cadre didactice. Viceprimarul Cosmin Tabără, unul dintre primii vizitatori ai expoziţiei, s-a arătat încântat de viziunea micilor expozanți, orientată către spații verzi și dezvoltare sustenabilă, încurajandu-i să se implice și să inspire „oamenii mari” în deciziile potrivite pentru sănatatea și bunăstarea cetăţenilor orașului. La fel de motivaţionale au fost și cuvintele inspectorului școlar general adjunct Cosmin Hogea, cuvintele președintelui Societății Inventatorilor din Banat, Remi Radulescu, și cele ale presedintelui COSPol și reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație al UPT, Paul Stiegelbauer. La vernisaj au mai fost prezenţi Ilie Sîrbu, președintele Asociaţiei Culturale Salvaţi Patrimoniul Timișoarei, susţinătoare a proiectului, și directorul Bibliotecii UPT, Agneta Lovasz, care a contribuit, prin implicare și grija pentru detalii, la bunul mers al evenimentului.

Proiectul se derulează în colaborare cu NTNU (Norwegian University of Science and Tehnology) Trondheim, ce numără peste 40.000 studenţi, care organizează evenimentul FUTURUM, o expoziție despre viitor, despre cum vor arăta orașele și despre modul în care noi, cetățenii, printr-o cultură adecvată, putem contribui la sustenabilitatea zonelor urbane.

Proiectul „Timișoara – from today’s cultural capital to the city of the future. Design the future of your city” beneficiază de un grant în valoare de 48.368,01 euro din Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE și norvegiene. Granturile SEE și norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei la o Europă verde, competitivă și favorabilă incluziunii. Există două obiective generale: reducerea disparităților economice și sociale din Europa și consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare și 15 state UE din centrul și sudul Europei și statele baltice. Cele trei state donatoare cooperează strâns cu UE în temeiul Acordului privind Spațiul Economic European (SEE). Între 1994 și 2014, statele donatoare au contribuit cu 3,3 miliarde EUR prin scheme de granturi consecutive. Pentru perioada 2014-2021, granturile SEE și norvegiene se ridică la 2,8 miliarde EUR.

