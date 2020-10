Elicopterul SMURD a intervenit la un grav accident, în Timiș

Elicopterul SMURD a intervenit în urma unui accident rutier pe DN 59B, la Giera, jud. Timiș. Un autoturism a făcut o depășire și s-a răsturnat în afara părții carosabile.





Accidentul a fost produs de o femeie de 37 de ani a condus un autoturism pe DN59B dinspre Toager spre Graniceri, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului si a iesit in afara partii carosabile. In urma impactului soferita de 37 de ani si sotul acesteia, de 40 de ani, pasager in masina rasturnata pe camp, au fost raniti. Barbatul a fost preluat cu elicopterul SMURD si dus la spital, iar femeia a fost transportata cu o ambulanta.

