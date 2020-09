Elita intelectuală, atacată de Robu pentru că nu i-ar fi favorabilă: „Au încercat să se înfrupte”

Nicolae Robu s-a supărat foc, după ce un reportaj al celor de la Recorder a prezentat o serie de decaraţii, din partea unor membri ai păturii intelectuale a Timişoarei, nu i-au fost favorabile. El s-a dezlănţuit la adresa acestora, a spus că ei sunt supăraţi că nu au primit bani nemunciţi din proiectul Timişoara Capitală Culturală şi că sunt scriitori fără scrieri.

„Vin unii care sunt mari intelectuali ai orașului, scriitori fără scrieri. Ce au făcut ei în viață să se considere elita Timișoarei? Au venit în fața mea după câștigarea titlului de capitală europeană a culturii, la care nu au contribuit, ba dimpotrivă, au creat piedici, și au încercat să mă vrăjească. Eram prieten cu ei, chiar am fost la mulți acasă. M-au invitat în familie, la masă, la un pahar. Au crezut că sunt omul care să le deschidă portița să pună mâna pe bani, au vrut să se înfrupte. Când am transferat atribuțiile spre aparatul primăriei, la o instituție sub o legislație specială, cu controale riguroase, ei și-au dat seama că nu se mai poate. Nu le-am creat un culoar ca să pună mâna pe bani. Acolo sunt alte reguli decât la un ONG, fie și de utilitate publică. Ce era de făcut? Hai să căutăm salvatorul. Și au găsit salvatorul. Sunt, desigur, ironic. Așa sunt acești intelectuali, după bani fără muncă”, a declarat Robu.

Întrebat de ce a decis să taie din reportaj şi să posteze doar opinii favorabile, Robu a spus simplu pentru că aşa a vrut el. Pe pagina sa de Facebook, primarul a plasat doar o bucată de 1,5 minute, dintr-un total de o oră, unde nişte cetăţeni din zona Soarelui spun că îl votează.

