Elita jurnalistică din Europa dezbate la Timișoara problematica războiului Rusia – Ucraina

Elita jurnalistică din Europa, dat și din România, este prezentă, în Timișoara, cu prilejul Zilei Europei 2022, timp de două zile, luni și marți, 9 -10 mai, pentru a-și arăta solidaritatea cu Ucraina, invadată de Rusia.

Cu acest prilej, sunt analizate problematicile ridicate de către războiul criminal declanșat de Rusia în Ucraina, care a îngrozit lumea și a determinat un flux extraordinar de refugiați către țările Uniunii Europene.

Asociația European Journalists – The Communication Network organizează, în zilele de 9 și 10 mai, în sala Vienna de la Hotel Timișoara, o întrunire specială provocată de războiul din Ucraina sub tilul: EJ Special Meeting in the Wave of the War in Ukraine.

Un moment emoționant a fost când un grup de copii refugiați din Ucraina a cântat imnul de stat al țării, în fața invitaților.

Cu acest prilej, Paolo Magagnote, EJ president, a declarat: ”Această reuniune dezbatere este foarte importantă, fiindcă avem o situație extrem de riscantă și explozivă în Ucraina. Anul trecut am stabilit un congres al jurnaliștilor în Timișoara, dar din cauza pandemiei nu a fost posibil să îl susținem.

Prin urmare, ne-am gândit ca de Ziua Europei 2022 să facem o dezbatere pe o problemă actuală, care din păcate este războiul din Ucraina, care a provocat schimbări majore în geopolitica Europei și chiar a lumii.

Trăim într-o conjunctură în care țările sunt legate între ele prin toate pârghiile economice, sociale, politice și culturale. Există o interdependență majoră și toate comunitățile cooperează și au relații de toate felurile.

Așadar avem nevoie ca aceste relații să decurgă la fel de bine și să avem un multilateralism funcționabil, între țări și nu bilateralism și dictatură. Situația sângeroasă provocată de politica externă a lui Putin este de o gravitate nemaiîntâlnită de 77 de ani. De aceea este necesar ca în Uniunea Europeană să avem o comunitate unită și funcționabilă, capabilă să se apere de pericolul agresiunilor provocate de Rusia totalitară. Avem nevoie de solidaritate și de țări democratice și iubitoare de pace și libertate”.

La întrebarea ”Cum poți fi protejați jurnaliștii în efortul lor extraordinar de a culege informații de pe front din Rusia și Ucraina sau din țările dominate de dictaturi?”, Paolo a spus:

”Înțelegem și suntem conștienți că jurnalilștii au fost și sunt permanent într-o situație riscantă și oricând își pot pierde viața sau libertatea atunci când se află pe linia frontului pentru a oferi informații corecte și fierbinți de la fața locului.

Cred că guvernele trebuie să fie alături de jurnaliști, să îi ajute și să le ofere protecție, fiindcă activitatea presei este în slujba comunității pentru a oferi informații corecte de pe teren. Știm că în război jurnaliștii își riscă viață pentru a prezenta faptele de pe front. De aceea este bine să existe o colaborare sinceră între instituțiile de presă, între jurnaliști și autorități, pentru a se ajuta reciproc și a se proteja.

Scopul conferinței de la Timișoara este de a dezbate drumul spre care ne îndreptăm, odata cu declanșarea acestui război sângeros respins de toată lumea civilizată și democrată. Vrem să vedem spre ce direcție mergem cu noua geopolitică. De la căderea zidului Berlinului se prevede o nouă geopolitică. De aceea trebuie să vedem ce trebuie făcut pentru a nu ne îndrepta spre eșec.

Din păcate am crezut că este definitivă și funcționabilă la nesfârșit, geopolica după căderea Berlinului, dar nu a fost așa. Iată că agresiunea aberantă lipsită de orice logică declanșată de Rusia asupra Ucrainei a schimbat totul și totul trebuie reanalizat și pusă la punct o nouă viziune asupra Europei și a lumii.

Situația parcă devine și mai gravă odată cu tensiune ce cresc în jurul Chinei și a Taiwanului. Mai mult, Rusia își extinde interesele și în Orientul Mijlociu, iar China, în Africa, iar problemele se complică.

Astfel, în această conjunctură, jurnaliștii trebuie să își facă datoria și să facă o informare corectă, respectând etica și deontologia profesională, fără fake news-uri. Din păcate situația pe teren este alta. Există multe fake news-uri și propaganda pro-război facută de Rusia. De aceea aceasta trebuie respinsă. Prin urmare, atât jurnaliștii, cât și cititorii trebuie să se asigure că sursa informațiilor este credibilă și corectă și să respingă cu orice preț fake news-urile, care nu fac decât rău tuturor”.

Temele de discuție la Timișoara depășesc interesul jurnalistic și acoperă preocupările tuturor țărilor democratice. Toate dezbaterile sunt transmise video și colegilor jurnaliști din Ucraina care vor participa, în direct, la discuții.

Vor fi abordate teme precum: O nouă geopolitică pentru Europa; Războiul Rusiei împotriva Ucrainei, rezistența ucraineană și noi strategii militare; Comunicarea în timp de război și în vremurile următoare; Lecții din istorie – Ucraina și Rusia.

Program, 9 mai:

Opening of the meeting by EJ president Paolo Magagnotti.

9:10 am: Video message of Sven-Georg Adenauer, EJ Honorary Member; grandson of the German Founding Father of the European Union Konrad Adenauer.

9.15 am: Remembrance of our EJ Honorary Member Maria Romana De Gasperi, daughter of the Italian Founding Father of the European Union Alcide De Gasperi.

Chair: Michael Jäger, EJ-VEJ Secretary-General; CEO European Economic Senate; CEO Jäger EuroConsult

9:30 am: Vassil Sotirov, EJ Vice-President.

Lessons from History – Ukraine and Russia

9:50 am: Ivan Koedjikov, former senior member of the Council of Europe Secretariat and Political Adviser for the CoE enlargement; EJ Honorary Member.

A New Geopolitics for Europe

10:10 am: Mykhailo Samus, director of the New Geopolitics Research Network, Kiev, Ukraine.

Russia’s War on Ukraine, Ukrainian Resistance and new Military Strategies

Chair: Paolo Magagnotti, EJ president

10:50 am: Video connection with media people in Kiev, Ukraine.

11:25 am: Ralf Schneider, president of the German EJ Section VEJ; Media consultant.

Communication in Time of War and Ahead

11:45 am: Panel discussion on the Role of Media in a Changing Geopolitics

Chair: Felicia Ristea, EJ Vice-President; reporter for Radio Romania, Romania.

Stefana Ciortea-Neamțiu, EJ member; University Lector on Open Journalisms, West University Timisoara, Romania.

Tinatin Dvalishvili, manager of the Center for the Formation of Young Journalists of the Caucasus Region; New Media Lecturer at the State University of Tbilisi, Georgia.

Deniz Savaș, Media4Democracy Project, Association of Turkish Journalists, Ankara, Turkey.

Igor Fedyk, Head of the South-Eastern Europe Section of the New Geopolitics Research Network in Kiev, Ukraine.

Jacques Campé, EJ Executive Member; frm. International Secretary-General of FIJET.

Luisa Pace, EJ frm. Secretary-General; Editor-in-Chief of “Lumières Internationales”, Paris, France.

12:30 am: General discussion

Catholic Radio, associated professor of Pázmány Péter Catholic University, Budapest, Hungary.

1:20 pm: Lunch at restaurant Zaza, Blvd. V. Pârvan, 9.

2:45 pm: Welcome meeting at the West University Timisoara by lct. dr. Alexandru Jădăneanț, dean of the Faculty of Political Sciences, Philosophy and Communication Science.

10 mai Hotel Timisoara

9:30 am: Presentation and discussion on “Timisoara – European Capital of Culture 2023”

