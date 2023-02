Palatul Cultural Arad a fost, recent, gazda unui eveniment aparte, “ELLIS 30 – o modă pentru o viaţă”, care a înnobilat sufletele doamnelor dar şi pe cel al domnilor, prin mesajul deosebit: pasiunea, care poate transforma orice lucru sau fapt banal în artă.

“Iubesc frumosul! L-am căutat mereu, iar atunci când nu l-am găsit, l-am inventat!”, spune Eli Lăslean, una dintre femeile antreprenor cele mai cunoscute în domeniul modei din România, care şi-a prezentat povestea de succes, ELLIS.

În urmă cu 30 de ani, în faţa unei maşini de cusut, o tânără economistă visa cu ochii deschişi la lumea fascinantă a modei. Aşa s-au născut primele hăinuţe pentru copii şi marca ELLIS, care pornea timid la drum. Au urmat ani de căutări, de eforturi şi bucurii, de mari emoţii şi mari dezamăgiri, de succese şi obstacole, dar ea nu s-a oprit, iar marca ELLIS şi-a croit drumul cu delicateţe şi cu hotărâre prin hăţişurile unei societăţi în formare.

“Am întâlnit de-a lungul carierei oameni minunaţi cu care am lucrat şi am colaborat foarte bine, dar şi persoane controversate, i-am păstrat în jurul meu pe cei dintâi. Am căutat mereu lumina şi am fugit de întuneric. Am organizat zeci de prezentări de modă, am lucrat cu oameni de o aleasă calitate, cu persoane deosebite care m-au făcut să mă simt mai bogată sufleteşte. Am avut şansa să-mi poarte creaţiile femei celebre precum Nadia Comăneci, Simona Amânar, Maria Olaru, Simona Halep, Laura Badea, Angela Similea, Anca Ţurcaşiu, Mădălina Manole, Nico, Alessandra Stoicescu, Denise Mihaela Tatu , Cristina Ţopescu, Dana Războiu, Tania Budi, Bianca Brad, Monica Davidescu, Raluca Moianu, Denise Rifai, Mirela Vasadi”, spune Eli Lăslean.

Ca o încununare a întregii activităţi şi o recunoaştere a valorii creaţiilor sale, în ultimii ani, Eli Laslean a devenit prima stilistă a Primei Doamne a României, Carmen Iohannis.

Ţinutele vestimentare create şi realizate la Arad, cu migală, imaginaţie, măiestrie şi dragoste de mâini măiastre în arta frumosului, au apărut în editoriale şi pagini special dedicate colecţiilor ELLIS în reviste pentru femei – Avantaje, Unica, Elle, Femeia, Star, Viva, Tonica, Burda, iar colecţiile semnate de Eli Lăslean au fost prezentate pe ecranele multor posturi de Televiziune: TVR1, TVR2, Antena 1, B1 TV, Acasă TV, Pro TV, PrimaTV, Tele 7 ABC etc.

“Manechine de succes mi-au prezentat hainele cu graţie şi profesionalism: Dana Săvuică, Iulia Frăţilă, Valentina Bălaşa, Yvonne Stolz, Corina Zugravu, Raluca Aprodu, Maria Andrei, Anca Serea şi multe altele care au devenit actriţe, vedete de televiziune, organizatoare de evenimente. Am lucrat cu artişti fotografi de top şi am realizat şedinţe foto memorabile la care ţin foarte mult, împreună cu: Marius Bărăgan, Dragoş Cristescu, Alex Gâlmeanu, Silviu Covaci, Paul Buciuta, Ştefan Ovidiu, Adrian Ostafi, Paul Draja, Ionuţ Staicu”, menţionează doamna creatoare de modă, al cărei nume se contopeşte cu marca “ELLIS”.

Zeci de expoziţii în ţară şi străinătate au făcut ca hainele marca ELLIS să fie cunoscute, apreciate şi cumpărate.

De-a lungul celor 30 de ani de pasiune în modă au fost organizate cinci evenimente de anvergură dedicate brand-ului ELLIS şi creatoarei Eli Lăslean: Trei ediţii ale Galelor ELLIS – Eleganţă şi Fair Play (2002, 2003, 2004, Bucureşti); spectacolul caritabil “O speranţă pentru Irina” (2002, Bucureşti); Gala ELLIS 25 (spectacol aniversar a 25 de ani de pasiune pentru modă, 2017, Bucureşti); Gala ELLIS 30 (spectacol aniversar a 30 de ani de pasiune pentru modă, 2022, Bucureşti).

“A fost un parcurs dificil, dar frumos şi fascinant, a fost ca un examen pe care l-am trecut, cred cu brio, iar pentru că toate aceste lucruri minunate s-au întâmplat aici, simt nevoia de a sărbători alături de toţi cei pe care îi preţuiesc, succesul ELLIS. M-aş bucura ca povestea mea să inspire şi să motiveze pe orice tânăr care îşi doreşte o carieră de succes”, spune Eli Lăslean.

Recenta expoziţie a creaţiilor ELLIS de la Arad a adus spectacolul mult aşteptat al defilării pe scenă a 30 de femei frumoase care au etalat modelele vestimentare, multe dintre ele fiind tinerele care au prezentat de-a lungul timpului creaţiile ELLIS.

A avut loc şi un moment artistic susţinut de o vedetă prietenă a casei ELLIS, Angela Similea, alături de Aurelian Temişan şi Alina Sorescu.

De asemenea, “ELLIS Timeless” a venit cu o retrospectivă a albumelor realizate în şedinţele foto ale colecţiilor ELLIS de către fotografi celebri, precum Marius Bărăgan, Alex Gâlmeanu, Dragoş Cristescu, Silviu Covaci, Paul Buciuta, Ştefan Ovidiu, Adrian Ostafi, Paul Draja.

Elogiul femeilor frumoase care au purtat ţinutele ELLIS au fost Monica Davidescu, Bianca Brad, Tania Budi, Mihaela Tatu, Raluca Moianu, Anca Ţurcaşiu, Dana Săvuică, Maria Andrei, Valentina Pelinel, Dana Androne, Anca Serea, Sonia Argint, Ana Maria Bucura, Letiţia Pescariu, Maria Călin, Crinuţa Popescu, Valentina Bălaşa, Crina Vărzaru, Melania Mihăescu, Oana Voiculeţ.

La spectacolul aniversar au participat aproximativ 400 de invitaţi, personalităţi ale vieţii culturale, artistice, sportive, politice, importanţi oameni de afaceri, marea majoritate colaboratori ai brandului ELLIS, VIP-uri.

