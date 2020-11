Epidemiologul Emilian Popovici: ”Dacă 80-90% din oameni ar purta mască, transmiterea s-ar reduce cu 90% și nu am mai avea probleme”

Transmiterea virusului SARS-CoV2 s-ar reduce cu 90% si nu am mai avea probleme in cazul in care 80% – 90% dintre oameni ar purta masca in toate situatiile in care se impune portul mastii, afirma Emilian Popovici, medic epidemiolog si vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie.

Vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie considera ca “este si o problema de responsabilitate a fiecaruia. Nu poate sa stea orice Guvern ar fi, orice administratie – locala, judeteana, regionala, nationala – nu poate sa stea tot timpul dupa tine sa iti spuna ce ai de facut. Fiecare dintre noi trebuie sa se adapteze la situatia in care ne aflam.”

De ce este atat de necesara purtarea mastii in aer liber? Epidemiologul Emilian Popovici avertizeaza, intr-un interviu acordat HotNews.ro, ca “pe o strada pietonala aglomerata, riscul de expunere este egal cu cel dintr-un spatiu inchis mediu aglomerat. Fiecare om trebuie sa stie aceste lucruri si sa se adapteze: nu invit acasa o gramada de oameni, chiar daca legea inca imi permite, nu voi face anumite chestiuni care ma expun. Daca procecezi in acest fel, nu spun ca excluzi riscul de infectie, dar il reduci semnificativ.”

“Daca fiecare ar face la fel sau marea majoritate – 80% – 90% – ar face la fel, cu siguranta ca rezultatul ar fi altul”, este concluzia epidemiologului.

