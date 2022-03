„Erasmus+ prin ochii tăi”! Un concurs de artă şi fotografie dedicat elevilor de liceu şi studenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Fiindcă anul 2022 este Anul European al Tineretului, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad vine în întâmpinarea tinerilor pasionaţi de artă şi fotografie. „Erasmus+ through your eyes”, în traducere „Erasmus+ prin ochii tăi”, este un concurs dedicat elevilor de liceu din Arad și studenților Universității de Vest „Vasile Goldiș”. În cadrul proiectului, aceştia îşi pot exprima, într-o formă de comunicare artistică, modul în care văd programul Erasmus+. Tema concursului este: „United in Diversity. International Mobility”, în traducere „Unitate în Diversitate. Mobilitate Internațională”.

„Erasmus+ prin ochii tăi este acel eveniment cool în care dorim să implicăm liceenii din Arad şi studenţii noştri. Participanţii pot da frâu liber imaginaţiei şi interpreta în propria viziune valorile după care se ghidează programul Erasmus+. Elevii şi studenţii vor transpune în fotografie sau artă tematica evenimentului „Uniţi în Diversitate”, iar lucrările vor fi premiate în cadrul unui eveniment special. Considerăm că astfel de evenimente pentru tineret sunt ca o „gură de aer proaspăt”, după doi ani de activităţi online” – spune Dariana Morena Savici, coordonator instituţional Erasmus+.

Imaginile trimise în concurs pot reprezenta viziunea fiecăruia despre cooperarea între elevii sau studenţii din România şi din alte ţări, incluziunea socială, Europa fără graniţe, creativitate şi inovare, diversitate multiculturală, sprijin pentru tineri; solidaritate, etc. Participanţii – elevi din clasele IX-XII şi studenţi UVVG – vor promova mesaje pozitive, evitându-se indecența, vulgaritatea sau mesajele politice de orice fel.

Secţiunile concursului sunt: grafică – tuş sau creion (format A3/A4); pictură – format A3/A4; fotografie – format .jpeg. Lucrările vor fi trimise prin email la adresa: concurs@uvvg.ro până la data de 22.04.2022, fiecare participant având dreptul să se înscrie la o singură secțiune, cu o singură lucrare. Premii atractive pentru cîştigători şi multe alte surprize îi aşteaptă pe cei care vor da curs proiectului „Erasmus+ prin ochii tăi”.

„Programul Erasmus+ reprezintă un important instrument de legătură între tineri. Prin astfel de evenimente, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad doreşte să deschidă apetitul pentru mobilităţi internaţionale şi activităţi creative, extracurriculare, atât de importante în dezvoltarea tinerilor. Instituţia noastră a fost dintotdeauna aproape de tineri, încurajându-i să urmeze activităţi diverse. Am nădejdea că evenimentul “Erasmus+ prin ochii tai” va fi primit cu braţele deschise de către elevi şi studenţi, deoarece este unul prin care celebrăm tinereţea, creativitatea şi diversitatea” – spune prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

