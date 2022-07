Erau să ardă de vii în mașină. Un șofer de 70 de ani a adormit la volan și s-a răsturnat de mai multe ori cu mașina în afara părții carosabile

Un barbat de 70 de ani din Timisoara s-a rasturnat duminica la pranz cu masina, in apropiere de Lugoj. Accidentul s-a petrecut pe drumul ce leaga Buziasul de Lugoj. La un moment dat, soferul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat de mai multe ori in afara partii carosabile. In urma nefericitului eveniment, soferul si un pasager au ramas blocati in masina. Doua echipaje de la ambulanta, dar si un echipaj de descarcerare au scos victimele din masina si le-au acordat primele ingrijiri medicale. Atat soferul, cat si pasagerul au ajuns la spital. Pompierii au gasit in masina un recipient cu benzina si doar o minune a facut ca masina sa nu fie cuprinsa de flacari. Pasagerul le-a declarat oamenilor legii ca soferul ar fi adormit la volan. Politistii continua cercetarile pentru a stabili exact cum s-a produs acest accident, scrie Lugoj Info.ro.

