Este oficial! A fost înființat centrul din subordinea Primăriei Timișoara care se va ocupa de implementarea TM2021

Pe 22 iulie, consilierii locali au aprobat încuviințat înființarea „Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara”, entitatea care se va ocupa, în viitor, de implementarea proiectelor din dosarul de candidatură prin care Timișoara a obținut titlul de Capitală Europeană a Culturii.

Momentan, până se va stabili concret cum va funcționa această structură, proiectele de cultură se vor implementa prin Casa de Cultură. Primul pas a fost făcut la începutul lunii iulie, când s-a stabilit ca valoarea fondurilor nerambursabile oferite de Casa de Cultură pentru proiecte culturale să crească de la 1,5 la 3 milioane de lei. Practic, a fost stabilit un program special de finanțare în acord cu Legea 350, dedicat doar TM2021.

„Data trecută am prefigurat ceea ce se întâmplă astăzi, Nu puteam vota atunci ceea ce am anunțat că trebuie să se facă pentru a securiza acest proiect extrem de important pentru Timișoara, pentru România… pentru Europa, să nu fie frică să spunem. Am făcut toate preparativele și astăzi suntem în măsură să și aprobăm înființarea centrului respectiv, exact așa cum am explicat: după legislația dedicată așezămintelor culturale.

Noi am declanșat deja lansarea apelului de proiecte culturale pentru finanțarea nerambursabilă în baza Legii 350. Este acum o perioadă în care operatorii culturali independenți, cei eligibili, toate instituțiile eligibile se documentează asupra Bidbook-ului, iar pe finalul perioadei este prevăzut termenul de depunere a proiectelor. Se va face o jurizare de o comisie neutră, dar proiectele vor fi gestionate prin Casa de Cultură, acum. Până operaționalizăm acest nou centru mai trece ceva vreme”, a spus, în ședința de Consiliu Local din 22 iulie, primarul Nicolae Robu.

Proiectul de hotărâre „Privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timișoara” a primit votul „pentru” de la toți cei 16 consilieri locali care erau în videoconferință.

