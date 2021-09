Esti student la UPT, devii afacerist! Sume între 40.000 – 200.000 de euro pentru cei care își înființează start-up-uri

Universitatea Politehnica Timișoara a câștigat în acest an două proiecte cu finanțare europeană ce însumează aproape cinci milioane de euro.

Unul dintre acestea este prin programul INNOTECH STUDENT, prin care studenții pot primi o finanțare de până la 100.000 de euro, cel de-al doilea face parte din Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, prin care tinerii din mediul rural, care vor să își deschidă o afacere, pot accesa până la 200.000 de euro. În ambele proiecte, valoarea finanțării este în funcție de numărul de persoane angajate.

Proiectul depus de UPT în cadrul programului INNOTECH STUDENT a obținut punctaj maxim încă din prima etapă. În cadrul proiectului, specialiștii universității vor pregăti peste 300 de studenți, care au spirit antreprenorial și vor să își deschidă o afacere. De altfel, cele mai bune planuri de afaceri vor fi selectate și vor primi finanțare pentru a porni o firmă. Fiecare tânăr trebuie să își asume că va angaja cel puțin două persoane pentru a primi 40.000 de euro, însă suma poate ajunge până la 100.000 de euro dacă va avea minimum cinci angajați.

„Noi gândim UPT ca pe o universitate care dezvoltă spiritul antreprenorial pronunțat al studenților și acest lucru vrem să îl facem cât mai aplicat, prin încurajarea tinerilor cu idei inovatoare să își deschidă o afacere. Din păcate, noi ne doream ca acest proiect să îl pornim mult mai devreme, însă a existat o perioadă de incertitudine la nivel central. Acum am înțeles că s-au mai făcut câțiva pași în deblocarea programului și sperăm să trecem cât mai repede la implementare, mai ales că am fost una dintre cele trei universități care au obținut punctaj maxim. Până acum am avut numeroși studenți care și-au deschis un start-up încă din facultate, preponderent pe dezvoltare software, soluții IT pentru firme, dar am avut și în zona de comunicare”, a declarat conf. univ. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara.

Un element important ca aceste firme să reușească va fi dat de pregătirea tinerilor. Ei vor participa la cursuri de antreprenoriat și vor învăța cum se face un plan de afaceri, cum se administrează un business și vor efectua stagii de practică în companiile din domeniile unde vor ei să activeze.

„Proiectul StartUPT, câștigat în cadrul competiției INNOTECH STUDENT, se înscrie într-un context mai larg rezultat din analiza cu privire la ecosistemul antreprenorial din Regiunea Vest la care Universitatea Politehnica a participat, demers prin care au fost contactați antreprenori, investitori, companii mari, spații de coworking, acceleratoare, universități și alte programe de sprijin regionale. Pe lângă acordarea de sprijin financiar, universitatea va include în cadrul programelor educaționale proprii lecțiile învățate în furnizarea serviciilor de consiliere în antreprenoriat și inovație digitală, precum și a activităților desfășurate prin întreprinderile simulate, în cadrul unui program de pregătire, cu puncte de credit ECTS. Ne bucurăm să continuăm și să îmbunătățim tradiția de inovare politehnistă, prin crearea unor start-up-uri în domenii de avangardă care să permită creșterea calității vieții și a forței economice din vestul României”, a declarat prof.univ.dr.ing Radu Vasiu, președintele Senatului UPT.

Al doilea proiect accesat de Universitatea Politehnica Timișoara este pentru susținerea și dezvoltarea întreprinderilor sociale din mediul rural și are o finanțare totală de aproape trei milioane de euro. Astfel, tinerii pot obține finanțări de până la 200.000 de euro, dacă în cadrul afacerii vor crea șapte locuri de muncă, dintre care cinci să fie ocupate de tineri NEETs. Fondurile sunt alocate pentru firme ce vor activa în domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole.

„Rolul nostru este unul regional și considerăm că zona rurală din vestul țării poate fi impulsionată din punct de vedere antreprenorial, iar Politehnica este o instituție care poate da o mână de ajutor. Avem specialiști care îi pot ajuta pe tineri să implementeze planurile de afaceri pentru a aduce un plus de valoare în piață”, susține conf. univ. dr. ing. Florin Drăgan.

În ambele proiecte tinerii primesc 75% din sumă la început, iar de restul finanțării beneficiază în momentul în care îndeplinesc anumiți indicatori prevăzuți în planul de afaceri.

„Faptul că îi încurajăm pe studenți să își deschidă o afacere înseamnă mai multă creativitate în unele domenii, înseamnă o abordare diferită și orientată spre angajarea altor tineri, iar în final va duce la o concurență care este tot timpul benefică în piață. De asemenea, acest ajutor financiar pentru cei care își deschid un start-up le va da încredere în forțele proprii, dar și curajul de a-și pune în practică ideile. În prezent, firmele existente în piață – create de absolvenții noștri – colaborează cu companii mari și dezvoltă împreună produse de succes”, a încheiat rectorul Florin Drăgan.

