Europarlamentarul Maria Grapini, obligat de Tribunalul București să plătească daune morale de 5.000 de lei pentru discriminare

Tribunalul Bucuresti a obligat-o pe Maria Grapini, europarlamentara din Timisoara, sa-i plateasca unui roman stabilit in America daune morale de 5.000 de lei pentru distribuirea unei postari prin care „diasporenii” erau informati, cu ocazia mitingului din 10 august 2018, ca „taxa de prost se plateste la sediul USR”, iar „fara certificat de prost nu puteti participa la miting”. Sentinta nu este definitiva.

Printr-un proces deschis la Tribunalul Bucuresti in februarie 2019, un roman din diaspora a dat-o in judecata pe Maria Grapini, cerandu-i daune morale de 150.000 de lei pentru el si 150.000 de lei pentru sotie, aratand ca la mitingului diasporei din 10 august 2018 „parata (n.r. Maria Grapini) a preluat si postat urmatorul mesaj pe pagina sa de socializare Facebook: „informam diasporenii ca taxa de prost se plateste la sediul USR. Fara certificat de prost nu puteti participa la miting”.

Reclamantul a aratat in procesul deschis la Tribunalul Bucuresti ca el si sotia sa „fac parte din diaspora si ca au fost discriminati si vatamati de parata, iar probele si formele discriminarii constau in aviditatea dupa putere politica si economica si nationalismul, parata nerespectand valorile constand in personalitatea umana, demnitatea umana, existenta fizica a omului, sanatatea si integritatea corporala, cinstea, demnitatea, onoarea, prestigiul profesional, libertatea, democratia, egalitatea, statul de drept si drepturile omului consolidate prin Carta Drepturilor Fundamentale”.

Barbatul care a dat-o in judecata pe Grapini a mai aratat ca „a savarsit fapta de discriminare prin discursurile sale periculoase, antiumanitare, antidemocratice, anticonstitutionale, anti Declaratia Universala a Drepturilor Omului, Conventia Europeana a Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale”.

„Discriminarea s-a produs prin instigarea in public pentru prejudicierea cu intentie, cu rea-credinta sau grava neglijenta si cu ura impotriva familiilor din diaspora”, a mai aratat reclamantul. „Diasporeanul” a mai subliniat ca „are peste 80 ani, boala sa cardiaca s-a agravat mult mai rau, iar demnitatea sa a fost distrusa prin nerespectarea onoarei”.

Potrivit sentintei pronuntate de Tribunalul Bucuresti, Maria Grapini, desi a fost legal citata, nu a depus intampinare prin care sa se apere. In urma analizarii probelor de la dosar, Tribunalul Bucuresti a obligat-o pe Grapini sa ii plateasca daune morale de 5.000 de lei barbatului care a deschis procesul, respingand cererea referitoare la sotia sa, pe motiv ca solicitarea a fost formulata de o persoana care nu are calitate procesuala.

„Tribunalul retine ca prin preluarea si postarea pe pagina sa de socializare Facebook a mesajului „informam diasporenii ca taxa de prost se plateste la sediul USR. Fara certificat de prost nu puteti participa la miting”, parata a incalcat dreptul la demnitate al reclamantului, acesta facand parte din comunitatea romanilor din Diaspora deoarece are domiciliul stabil in Statele Unite ale Americii”, se arata in sentinta Tribunalului Timis, care nu este definitiva, fiind atacata cu apel.

Judecatorul a mai aratat ca in acest caz a fost vorba de o discriminare pentru ca „mesajul discriminatoriu a fost postat de catre o persoana publica, europarlamentar, in mod public pe reteaua de socializare Facebook, acesta este de natura a leza demnitatea unei comunitati, respectiv a romanilor din diaspora, iar criteriul avut in vedere il reprezinta convingerile politice ale comunitatii”.

Prin sentinta, Maria Grapini a mai fost obligata ca, in cazul in care decizia ramane definitiva, sa publice hotararea pe pagina sa de Facebook, dupa cum relateaza Ziare.com.

