Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a lansat la Timișoara campania romaniainschengen.ro

Europarlamentarul Eugen Tomac a venit, vineri, 3 martie, la Timișoara, și a lansat campania www.romaniainschengen.ro.

Acesta a anunțat că lansează un apel de solidaritate către toţi românii care consideră că România merită în Schengen şi îi invită să intre pe site-ul https://romaniainschengen.ro/ şi să semneze petiţia „România merită în Schengen”.

“Din capitala culturală a Europei, Timişoara, dăm startul unei campanii de strângere de semnături pentru accesul României în Spaţiul Schengen. Semnăturile sunt necesare pentru a determina Parlamentul European să intervină în acțiunea pe care deja am declanșat-o la CJUE prin care am contestat veto-ul Austriei şi Olandei în privinţa accesului ţării noastre la spaţiul de liberă circulaţie european. Prin urmare, începând de astăzi îi invit pe toţi, pe absolut toţi cetăţenii români, dar nu numai, să semneze petiţia „România merită în Schengen”. Acesta este un drept dobândit prin efortul tuturor românilor. După 8 decembrie 2022, fiecare zi reprezintă încălcarea acestui drept. Această contestaţie pe care am iniţiat-o la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene rămâne singura cale prin care putem intra în Schengen în lipsa oricărui orizont ca o negociere politică între stat să fie dusă la bun sfârşit. Este o chestiune de demnitate naţională şi de libertate, lucruri pe care le putem apăra căutând dreptatea la CJUE”, a declarat Eugen Tomac .

Acest demers este important pentru că, Tomac vrea să determine Parlamentul European să treacă de partea României în acest proces. Ar avea mult mai multă greutate și se va reuși mult mai rapid să fie rezolvată o problemă care nu a putut fi soluționată pe care politică prin dialog și negociere între state, timp de 12 ani.

“Am reușit să facem primul pas și să înregistrăm în timp acest dosar la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Curtea m-a informat că dosarul este înregistrat, însă pentru a reuși să ne atingem acest obiectiv, avem nevoie de sprijinul românilor care consideră, care cred că trebuie să ne apărăm singuri, atunci când observăm că guvernul și-a epuizat toate demersurile. Cred că este important să ne solidarizăm în acest demers și cerem ca justiția Europeană să corecteze această mare nedreptate făcută României că nu a fost acceptată în în Schengen”, a mai spus Tomac.

Orice cetățean care dorește să sprijine acest demers poate semna, începând de vineri 3 martie, intrând online pe portalul campaniei www.romaniainschengen.ro.

Tomac îi îndeamnă pe cetățeni să intre cât mai mulți și să semneze pentru a convinge Parlamentul European că este important pentru România ca să intre în Schengen și se ascultă vocea poporului, vocea românilor.

Cu o zi înainte de venirea lui Tomac la Timișoara, Fedor Masnita, președintele interimar PMP Timiș, anunța, printr-un comunicat de presă că ”domnul Cristian Diaconescu este Președintele Partidului Mișcarea Populară, conform deciziei Curții de Apel București în dosarul 5239/3/2022 (2386/2022)”. ”Orice altă persoană care își arogă acesta funcție este în afara legii. Precizăm acest aspect important ținând cont că în această săptămână domnul europarlamentar Eugen Tomac și-a anunțat o conferință de presă în Timișoara, prezentându-se ilegal președinte PMP”, se preciza în comunicatul PMP Timiș.

Întrebat de această situație, Eugen Tomac ne-a declarat: “Astăzi, avem un eveniment important care ține de o acțiune pe care noi ne-am asumat-o. Nu am venit aici să discut despre Partidul Mișcarea Populară. Partidul are o conducere validată politic, electoral și juridic. Nu am o problemă cu asta. Faptul că dumnealui face jocul altor partide împotriva PSD, nu-i face cinste, în rest, Dumnezeu cu mila”.

Comentarii

comentarii