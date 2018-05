Eveniment artistic de excepție, la Bastionul Theresia Timișoara

Publicul timișorean are șansa de a pătrunde, preț de câteva minute, în activitatea de cercetare a artistului și criticului de artă Gabriel Kelemen, miercuri, 16 mai, începând cu ora 18:30.

Evenimentul se va desfășura sub egida „Dialoguri Contemporane” și va fi găzduit de Centrul Multifuncțional Bastion, administrat de Consiliul Județean Timiș. Acțiunea va include proiecția unui scurtmetraj (7 minute) ce ilustrează, prin dinamica fluidelor, demersul cosmogonic al Facerii, pornind de la ipostazele incipiente ale întunericului de dinaintea creaţiei, trecând succesiv prin metamorfozele apelor primordiale, în misteriosul proces al Genezei.

Gabriel Kelemen își va prezenta, de asemenea, albumul The Universal Sphere-Vortex Principle. Sound visualization in liquids and the nature of forms, un album ilustrat, cu 220 de planșe color desenate și 50 de fotografii de înaltă rezoluție, la o dimensiune generoasă, 30/30 cm, editat în condiții grafice impecabile. Materialul cuprinde desene elaborate, cu explicații ale fenomenelor morfodinamice naturale, completate cu fotografii originale, care surprind și captează fenomenul de metamorfoză a fluidelor, atât din punct de vedere științific, cât și din punct de vedere estetic, corelate cu dinamica viului la nivelul biosferei, construind premisele unui limbaj computațional inedit.

Gabriel Kelemen este lector universitar la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Arte și Design. Susţine cursuri teoretice în domeniul istoriei civilizaţiei şi culturii, culturii populare urbane, culturologie, documentaristică, precum şi cursuri transversale în domeniul arheologiei şi patrimoniului. Expoziția va putea fi vizitată gratuit, până la data de 19 mai. Centrul Multifuncțional Bastion este situat pe strada Hector, nr. 4, Bastionul Theresia, corpul C.

