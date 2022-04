Eveniment internațional de excepție, la Art Encounters Timișoara despre producția de artă

Fundația Art Encounters din Timișoara va organiza, între 4 și 6 mai 2022, un workshop dedicat producției de artă cu doi experți internaționali, colaboratori ai unor instituții precum Tate Modern, Serpentine Gallery sau BALTIC Centre for Contemporary Art: Justin O’Shaughnessy și Andrea Phillips.

Workshop-ul se va desfășura în limba engleză și va explora modul în care dimensiunea teoretică a producției de artă influențează partea practică. Acesta va include talk-uri și exerciții organizate cu scopul de a genera noi cunoștințe, precum și discuții în jurul unor subiecte diverse: context și spații în producția de artă, producția „obiectului” vs. producția „proiectului”, procese autonome vs. procese colective, structuri financiare, ce presupune meseria de producător.

O perspectivă teoretică asupra producției de artă: workshop cu Justin O’Shaughnessy & Andrea Phillips se adresează tinerilor artiști și studenților, lucrătorilor culturali și producătorilor care vor să aprofundeze teme precum abordarea, finanțarea și managementul producției de evenimente culturale, respectiv de lucrări de artă.

De asemenea, workshop-ul este dedicat membrilor publicului general care doresc să pătrundă în culisele producției de artă.

Evenimentul se va desfășura între 4 și 6 mai la Pavilionul ISHO, Bd. Take Ionescu nr. 46, în intervalul orar 11:00 – 17:00.

Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate. Doritorii sunt rugați să trimită o scrisoare de motivație (maxim 1 pagină) prin email la adresa inscrieri@artencounters.ro

Evenimentul face parte din ART-UP, proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Dr Andrea Phillips este Profesor și Director în cadrul BxNU Institute, Northumbria University și BALTIC Centre for Contemporary Art. Andrea predă și scrie despre construcția economică și socială a valorii publice în arta contemporană, despre manipularea formelor de participare și despre potențialele forme politice, arhitecturale și de organizare socială existente în cultura artistică și curatorială.

Proiectele sale curente includ: Everything is Beautiful, o examinare a elementelor istorice și politice ale Community Arts Movement, alături de artistul Jason E Bowman și de curatoarea Sophie Hope (2020-prezent); și The Witches Institution, o expoziție cu artista Emily Hesse la The Tetley, Leeds, UK (May-September 2022).

Experiența lui Justin O’Shaughnessy include performance, teatru, dans, arte vizuale, lucrări site-specific, spectacole, festivaluri și evenimente comunitare. Printre proiectele sale recente se numără: Live Culture, la Tate Modern (2003); Panorama (Notting Hill Carnival), în Hyde Park (2007); Spill Festival of Performance (2009); Park Nights and Marathons pentru Serpentine Gallery (2005-12); Frieze Projects/Live (2014-21); o serie de proiecte pentru Counterpoints Arts (2014- ); Bienala Art Encounters 2019 & 2021 (Timișoara, România); și Bienala de la Liverpool 2021.

Este Cadru Universitar Invitat în cadrul Creative Cultural Industries Foundation Degree and BA (2009-17) al City University și face parte din Comitetul Consultativ al Tate Britain (2017- ).

