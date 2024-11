Evenimente în serie pentru promovarea învățământului tehnologic dual în județul Timiș

Asociația Hands across Romania împreună cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, Inspectoratul Școlar Timiș și Universitatea Politehnica Timișoara, cu sprijinul Fundației UniCredit, au organizat, la sfârșitul acestei săptămâni, două evenimente care au avut ca scop promovarea învățământului tehnologic dual. Evenimentele sunt parte a proiectului „Meseria – viziunea viitorului meu”.

Conform datelor Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), în anul școlar 2023 -2024, Timișul s-a clasat pe locul 12 la nivel național în ceea ce privește gradul de ocupare a locurilor disponibile pentru învățământul tehnologic dual. Ponderea învățământului dual în județul Timiș este de 7,2% din cei 31,3% cât reprezintă învățământul profesional.

Primul eveniment a fost o dezbatere despre rolul diriginților și consilierilor școlari în orientarea profesională a elevilor la care au participat peste 60 de cadre didactice din județul Timiș.

În contextul unei societăți în continuă schimbare și evoluție, rolul dirigintelui în educația elevilor nu se limitează doar la aspectele academice, ci se extinde și la orientarea lor profesională. Dirigintele este un partener vital în parcursul de dezvoltare și orientare a elevilor săi, contribuind la pregătirea lor pentru viitorul profesional și personal.

Un diriginte implicat în orientarea profesională a elevilor va căuta să îi ghideze către descoperirea propriei identități profesionale, să îi motiveze să-și stabilească obiective realiste și să le ofere sprijin în explorarea diferitelor opțiuni de carieră. De asemenea, dirigintele poate facilita organizarea de sesiuni de consiliere vocațională, participarea la târguri de cariere sau la programe de practică în diverse domenii.

Alături de familie, rolul dirigintelui în orientarea profesională a elevilor este fundamental în formarea și pregătirea acestora pentru viața activă, contribuind la creșterea gradului de satisfacție și de succes în carieră. Prin intermediul relației speciale pe care o are cu elevii, dirigintele poate deveni un mentor de încredere și un ghid util în explorarea și construirea propriului drum profesional.

Cea de a doua întâlnire – cu reprezentanții mediului de afaceri – a avut loc, vineri, la Centrul Regional de Afaceri Timișoara al CCIAT, la eveniment participând atât reprezentanții unor companii multinaționale, cât și ai unor firme locale, pentru care învățământul tehnologic dual reprezintă o opțiune de a crește calitatea și profesionalizarea forței de muncă.

«Ce ne-am propus în cadrul proiectului „Meseria – viziunea viitorului meu” este să informăm cadrele didactice, elevii și părinții despre oportunitatea învățământului tehnologic dual, pentru ca să avem cât mai mulți tineri integrați pe piața muncii. Prin aceste sesiuni de formare a diriginților și consilierilor școlari ne dorim să aibă în vedere și opțiunea învățământului dual în sesiunile de consiliere profesională. De asemenea, un rol cheie îl are mediul de afaceri, iar cu sprijinul doamnei Florica Chiriță, președintele CCIAT, am avut o întâlnire extrem de consistentă cu reprezentanții firmelor din județul Timiș. Provocările pentru reușita învățământului dual sunt multe și am reușit să identificăm mare parte dintre problemele cu care se confruntă angajatorii. În continuare partea de informare a copiilor și părinților este una dintre problemele majore, iar misiunea noastră este să facilităm accesul la informații și să fim liantul dintre familii, școală și mediul de afaceri. », a declarat Mihaela Sandu, președinte Asociația Hands across Romania.

Cele două întâlniri organizate de Asociația Hands across Romania reprezintă începutul campaniei de informare și conștientizare a elevilor și părinților despre oportunitățile învățământului tehnologic dual din județ.

Comentarii

comentarii