Evenimentele culturale ale săptămânii în organizarea instituțiilor Consiliului Județean Timiș

Consiliul Județean propune timișenilor, prin instituțiile sale de cultură, în această săptămână, expoziții temporare și permanente, un festival medieval, precum și teatru de păpuși.

Muzeul Național al Banatului organizează a III-a ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade. Evenimentul are loc în parcul din zona Castelului Huniade, unde spectatori de toate vârstele sunt invitați la ineditul eveniment, care va reînvia timp de câteva zile atmosfera Evului Mediu, lumea fascinantă a poveștilor cu domnițe, cavaleri ori meșteșugari iscusiți, un timp al onoarei îmbinat cu tradiții, muzică, dans și bucate alese. Programul începe vineri, la ora 18:00 și se încheie duminică la ora 15:00.

Săptămâna se încheie cu două spectacole, „Croitorașul cel viteaz” și „ROKOKO ȘI RIKIKI, fabuliști pentru copii”, puse în scenă de de Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”.

Descoperiți mai jos lista activităților culturale din perioada 13 – 18 iulie. Toate expozițiile și acțiunile sunt organizate cu respectarea măsurilor în vigoare privind limitarea răspândirii noului coronavirus.

MARȚI, 13 IULIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Expoziția temporară ,,Déjà vu and something new”. Expune Simona Daniela Molnar, la Secția de Arte ,, Deliu Petroiu”, Complex Bastion Maria Theresia, Corp A.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Ștefan Popa Popa’s (Bastionul Maria Theresia);

Exponatul lunii iunie: Guler cu mărgele anii ’20;

Expoziția „Jandarmeria Română 1850-2020” (Bastionul Maria Theresia, mansarda B1);

Expoziția „Spații Fluente. Hărți ale spațiului dunărean 1650-1800” (Bastionul Maria Theresia, mansarda B2);

Expoziția Tarantule Vii (Bastionul Maria Theresia, hol).

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția temporară „World Press Photo”;

Expoziția temporară Marile portrete ale lui Nadar. Felix Nadar (1820-1910);

Expoziția temporară Bogdan Vlăduță, Tâlharul cel bun, instalație, Galeria Mercy;

Expoziția temporară Horia Bernea – Liviu Tulbure, On the Sunny Side of the Jazz, fotografie și pictură;

Expoziția permanentă 111 & SIGMA;

Expoziția permanentă Artă bănățeană modernă;

Expoziția permanentă Icoane tradiționale bănățene;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă românească;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular – Sala de expoziții a muzeului;

Circuit de vizitare în aer liber.

MIERCURI, 14 IULIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Muzeul Național al Banatului

Muzeul Național de Artă Timișoara

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

JOI, 15 IULIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Vernisaj expoziție ,,Déjà vu and something new”. Expune Simona Daniela Molnar, ora 18:00, la Secția de Arte ,, Deliu Petroiu”, Complex Bastion Maria Theresia, Corp A.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Festivalului de Folclor al Cetății – ediția 2021, la Deva. Pe lângă dansatorii și instrumentiștii orchestrei Ansamblului Profesionist Banatul, la Deva vor cânta interpreți de seamă ai Banatului – Liliana Laichici, Dumitru Teleagă, Felicia Stoian, Stana Stepanescu, Roberta Selagea și Ciprian Pop.

Muzeul Național al Banatului

Vernisaj expoziție „Patrimoniul sub reflectoare. Cartierul Fabric – Lumi în destine” (Bastionul Maria Theresia, mansarda B1), ora 18:00;

Muzeul Național de Artă Timișoara

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

VINERI, 16 IULIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Muzeul Național al Banatului

Festivalul Medieval al Castelului Huniade, ediția a III-a;

Muzeul Național de Artă Timișoara

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

SÂMBĂTĂ, 17 IULIE

Muzeul Național al Banatului

Festivalul Medieval al Castelului Huniade, ediția a III-a;

Muzeul Național de Artă Timișoara

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția temporară „Comori sălăjene – Costume tradiționale din subzonele etnografice Valea Barcăului și Sub-Meseș”, din cadrul proiectului „Colecții și colecționari din România”;

DUMINICĂ, 18 IULIE

Muzeul Național al Banatului

Festivalul Medieval al Castelului Huniade, ediția a III-a;

Muzeul Național de Artă Timișoara

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara

Spectacolul „Croitorașul cel viteaz”, ora 11:00;

Spectacolul „ROKOKO ȘI RIKIKI, fabuliști pentru copii”, ora 18:00 la Muzeul Satului Bănățean.

