Evenimentele culturale, până duminică 16 ianuarie, în organizarea instituțiilor CJ Timiș

Săptămâna culturală aduce în atenția publicului expoziții temporare și permanente, dintre care amintim: „W.A.V.E.S.”, „Muze la muzeu”, „Salonul anual al Uniunii Artiștilor Plastici”, „Centre de ceramică din Banat”.

De asemenea, Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” pune în scenă piesa „Dor de Eminescu” – un spectacol omagial dedicat poetului național al românilor, Mihai Eminescu. Într-o atmosferă caldă și primitoare, specifică teatrului pentru copii și tineri, actorii opresc pentru o clipă timpul în loc, dăruind versului eminescian emoția și iubirea pe care o merită.

Descoperiți mai jos lista activităților culturale din perioada 11 – 16 ianuarie. Toate expozițiile și acțiunile sunt organizate cu respectarea măsurilor în vigoare privind limitarea răspândirii noului coronavirus.

MARȚI, 11 IANUARIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția BIENALA INTERFOTO – lucrări ale cadrelor didactice ale Facultății de Arte și Design alături de profesori de la UAD Cluj Napoca, Facultatea de Arte din cadrul Universității Oradea și Facultatea de Design/UAV Arad.

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Expoziția W.A.V.E.S. – We Are the Vision of the Eternal Self. Expoziție personală Diana Harja, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România – Filiala Timișoara;

Expoziție dedicată Zilei Culturii Naționale, cu documente inedite referitoare la viața și opera lui Mihai Eminescu din colecția Secției Documentar-Periodice și a Secției de Arte ,,Deliu Petroiu”.

Muzeul Național al Banatului

Exponatul lunii ianuarie „Topor hallstatian din fier” (Bastionul Maria Theresia, hol);

Expoziția permanentă Ștefan Popa Popa’s, (Bastionul Maria Theresia);

Expoziția temporară Arme de foc din colecția muzeului (Bastionul Maria Theresia, mansarda B1);

Expoziția temporară Imago (Bastionul Maria Theresia, mansarda B1);

Expoziția temporară Muze la muzeu (Bastionul Theresia, mansarda B2);

Expoziția temporară Ceramica romană și bucătăria mediteraneană (Bastionul Maria Theresia, mansarda B1);

Expoziția temporară Tarantule Vii, (Bastionul Maria Theresia, hol).

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția temporară Salonul anual al Uniunii Artiștilor Plastici;

Expoziția de fotografii Revoluția Română din1989;

Expoziția permanentă 1+1+1 & SIGMA;

Expoziția permanentă Artă bănățeană modernă;

Expoziția permanentă Icoane tradiționale bănățene;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă românească;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziție temporară de icoane și obiecte bisericești din colecția muzeului – Casa Națională;

Expoziție de port popular din Banat și cilimuri – holul bibliotecii;

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular – Sala de expoziții a muzeului.

MIERCURI, 12 IANUARIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția temporară Racial Diagnosys:Gipsy – realizată de Asociația Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbană în colaborare cu Centrul Național de Cultură a Romilor și Centrul European de Cultură a Romilor.

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Cenaclul Seniorii, ora 10:00;

Expoziția W.A.V.E.S. – We Are the Vision of the Eternal Self. Expoziție personală Diana Harja, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România – Filiala Timișoara;

Expoziție dedicată Zilei Culturii Naționale, cu documente inedite referitoare la viața și opera lui Mihai Eminescu din colecția Secției Documentar-Periodice și a Secției de Arte ,,Deliu Petroiu”.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara

Spectacolul „Orice șoarece iubește cașcavalul”, ora 10:00.

JOI, 13 IANUARIE

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara

Spectacolul „Orice șoarece iubește cașcavalul”, ora 10:00.

VINERI, 14 IANUARIE

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara

Spectacolul „Dor de Eminescu” – recital de poezii, ora 11:00.

SÂMBĂTĂ, 15 IANUARIE

DUMINICĂ, 16 IANUARIE

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara

Spectacolul „Crăiasa zăpezii”, ora 11:00.

